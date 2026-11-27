IT之家 11 月 27 日消息，恒大汽车今日在港交所发布公告称，公司于 2026 年 11 月 27 日接获联交所函件，联交所上市委员会已决定根据上市规则第 6.01A (1) 条取消公司上市地位，原因是公司未能于 2026 年 9 月 30 日的复牌截止时间达成所有复牌指引。

根据上市规则第 2B 章，恒大汽车有权在除牌决定发出日期起计七个营业日内，将决定提交上市复核委员会复核。若公司决定不申请复核，股份的最后上市日期为 2026 年 12 月 11 日，上市地位将自 2026 年 12 月 14 日上午 9 时起取消。

公告称，董事会正征询顾问意见，并考虑是否提出请求，将除牌决定提交上市复核委员会作进一步复核。董事会同时提醒股东及潜在投资者，复核结果并不确定，公司将在适当时候另行公告。

恒大汽车股份已于 2025 年 4 月 1 日上午 9 时起暂停买卖，公告称股份将继续暂停买卖直至另行通知，以待达成复牌指引并获联交所批准恢复买卖。

IT之家注意到，据此前披露，恒大汽车于 2026 年 9 月 17 日一次性补发了 2024 年度、2025 年中期、2025 年度及 2026 年中期等多份业绩，并在业绩中确认公司已完成退出汽车制造业务，且无意恢复相关业务。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 1.82 亿元、负债 327.22 亿元，现金约 21 万元，员工 7 人；技术服务与锂电池贸易成为仅存的两块业务。