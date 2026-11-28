IT之家 11 月 28 日消息，据 Windows Latest 今日报道，联想成为全球首家在部分 Windows 11 商用电脑上预装 ChatGPT 的 PC 厂商。

OpenAI 同时也针对符合条件的联想设备推出商业推广活动，企业用户通过预装的 ChatGPT 桌面应用登录或创建 ChatGPT Business 工作区，最高可获得每个席位 100 美元（IT之家注：现汇率约合 667.5 元人民币）的优惠额度。

联想目前已在部分新款 Windows 11 电脑上预装 ChatGPT，现阶段主要涉及商用机型，具体覆盖哪些产品系列尚未完全明确。用户可以在 Windows 开始菜单中找到 ChatGPT，也可能在 Lenovo Now 或 Lenovo Vantage 应用中看到相关入口。

OpenAI 官方帮助中心显示，对于已经拥有 ChatGPT Business 工作区的企业，只需通过符合条件的联想电脑上预装的 ChatGPT 桌面应用登录现有工作区，符合要求后即可获得一次性 100 美元额度。

对于尚未创建 ChatGPT Business 工作区的企业，如果通过符合条件的预装应用发起升级并创建新工作区，则可以在工作区创建后的 90 天内，按照购买的符合条件的席位数量获得额度，每个席位对应 100 美元。活动既包括创建工作区时购买的席位，也包括此后 90 天内追加购买的席位。

需要注意的是，这些额度并非现金，也不能用于抵扣 ChatGPT Business 订阅费用或获取 API 额度，而是添加到工作区共享余额中，用于符合条件的服务用量，且必须在到账后 60 天内使用（已有工作区登录奖励和新工作区按席位奖励不能同时领取）。

此次活动还有严格的设备要求：只有联想出厂预装 ChatGPT 的符合条件设备才能参与，用户自行在其他联想电脑上下载安装 ChatGPT 并不符合资格。此外，用户需要使用版本号为 26.1117.31558 或更高版本的 ChatGPT 桌面应用。

Windows Latest 指出，目前尚不清楚联想具体有多少台电脑预装了 ChatGPT，OpenAI 也没有披露相关设备数量。现阶段预装范围主要集中在商用电脑，未来是否会扩展到 Legion、Yoga 等消费级产品系列尚无明确消息。