IT之家 11 月 28 日消息，据彭博社报道，当地时间 11 月 27 日，英国就业和养老金部发现一起网络安全事件，并以“防范风险”为由暂停了系统运行。该国就业和养老金部称，系统中断不会影响款项发放。

就业和养老金大臣帕特 · 麦克法登证实，暂停系统运行是因为发生了一起严重事件。IT之家从报道中获悉，该部门负责全英国数千万人福利金和养老金发放工作。

近几周，多个关键系统接连发生引发广泛关注的技术故障，部分故障源于各机构仓促修复 AI 发现的漏洞、老旧系统升级出错，以及针对企业和政府的网络攻击。

本月早些时候，微软系统宕机，导致客户一度无法收发企业电子邮件。美国多家银行也出现系统故障，其中部分是工程师仓促部署漏洞修复补丁所致。美国联邦航空管理局也因空中交通管制系统升级失败，导致全美多地航班停飞。

当地时间 27 日上午，英国首相发言人凯特 · 西蒙斯在记者会上称，尚无证据表明此次系统中断是恶意攻击所致。就业和养老金部正与国家网络安全中心及政府网络安全协调中心密切合作，调查事件并查明具体影响范围。

尽管事件原因尚未查明，英国议会科学、创新和技术委员会主席奇 · 翁乌拉认为，此事应为政府敲响警钟，推动政府弥补数字基础设施的短板。“民众获取国家提供的一些最基本的公共服务离不开这些系统。他们理应相信，支撑这些服务的技术和数据安全可靠，能够抵御风险。”