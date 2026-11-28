IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称在海关舱单记录后，英特尔 Raptor Lake-S NEXT 处理器已在官方驱动文档中确认，该系列面向 LGA 1700 平台，属于桌面处理器产品。

英特尔近日在其官方网站发布的 Windows Zero Copy 显示虚拟化驱动程序文档中，首次明确列出了“Raptor Lake-S NEXT PV”，从而在产品发布之前，悄然确认了 Raptor Lake-S NEXT 这一处理器系列的存在。

文档显示，最新版 Windows Zero Copy 驱动支持 Bartlett Lake-S Hybrid MR4、12P MR2 以及 Raptor Lake-S NEXT PV 三个平台阶段。英特尔目前尚未对 Raptor Lake-S NEXT PV 作出详细说明。

IT之家援引博文介绍，该驱动专为虚拟机环境设计，不适用于普通桌面使用。它基于微软 Windows 间接显示驱动程序模型，采用零拷贝设计，在 Windows 客户机与 Linux QEMU 主机之间传输显示帧。英特尔表示，SR-IOV、KVM 多操作系统等功能均需要该驱动，同时它也支持多显示器配置。

文档中同时提到的 Bartlett Lake-S 同样受到关注。该处理器系列最多可配置 12 个 P 核心，最初面向嵌入式市场，后来有改装玩家通过变通方法使其在消费级 LGA 1700 平台上运行。近期有报道称，微星 Z690 与 Z790 主板已通过最新 BIOS 支持此类芯片。

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