IT之家 11 月 28 日消息，当地时间 11 月 26 日，亚马逊日本站出现商品价格异常，三星最新旗舰手机 Galaxy S26 Ultra 一度以 20,185 日元（IT之家注：现汇率约合 845.6 元人民币）的价格出售，相比原价立减 92%。

亚马逊随后紧急修正商品价格，但部分消费者已经成功下单。

据 SamMobile 报道，尽管此次价格异常疑似源于商品定价少打了一位数，但亚马逊仍履行了部分订单。截至发稿，已经有十多位买家反馈收到货并晒出手机照片。另外，日本当地科技社区也出现了相关订单发货及收货讨论。

据 Android Authority 报道，此次价格异常仅涉及 256GB 版本的 Galaxy S26 Ultra 天蓝色款。该机在亚马逊日本站的正常售价为 239800 日元，异常期间价格则降至 20185 日元，相当于打了约 0.84 折。

此次异常价格在 X 等社交平台传播后，迅速吸引大量用户关注。目前，亚马逊和三星均未就此次价格异常公开说明具体原因，也没有公布最终成交订单数量。此次事件究竟是商品录入时出现数字错误，还是其他系统问题，尚未得到官方确认。