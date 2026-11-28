IT之家 11 月 28 日消息，微软一直积极推动 Copilot 融入旗下各类应用，Office 自然也不例外。然而据外媒 Neowin 当地时间 27 日报道，一名 IT 管理员指出，部分新功能可能给使用 Microsoft 365 的企业和组织带来棘手的合规风险。

据这名管理员透露，拥有 Business Premium 订阅及 Copilot 许可证的用户，只需向 Copilot 输入文字指令，就能直接编辑保存在 OneDrive 和 SharePoint 中的文件。Copilot 还可以自行识别目标文件并进行修改，用户既不必指定文件名，也无需明确确认修改操作。

即使没有启用按使用量计费，在管理中心关闭 Copilot Cowork 和 Code 智能体，并禁用了 Copilot 操作的自动批准功能，这种情况依然存在。

该管理员在测试中发现，Copilot 执行的修改似乎不够准确，用户可能在不知情的情况下改动重要的公司文件。

此外，管理员在 Microsoft 365 管理中心找不到专门禁止 Copilot 修改 OneDrive 和 SharePoint 文件的设置，最终只能从许可证层面彻底关闭 Work IQ，同时继续寻找其他解决办法，希望既能保留 Copilot 的实用功能，又不必赋予它文件写入权限。

此前，微软已通过消息中心发布的 MC1530611 和 MC1536062 两项通知说明了这些调整。第一项通知宣布，用户可以直接通过 Copilot 创建和编辑 Word、Excel 及 PowerPoint 文档；第二项则宣布，将原本独立运行的 Office 智能体整合为直接提供文档编辑功能的新体验。

微软同时强调，现有的 Copilot 配置和策略仍然适用于新体验，管理员应当重新检查这些设置。文件原有的访问权限和保留策略也不会改变。

IT之家从报道中获悉，从这名管理员的实际测试来看，企业在向员工开放这些功能之前，建议先进行充分测试。尤其是涉及敏感商业文件时，如果 AI 擅自修改了内容，而用户又没有及时发现错误，造成的损失可能远远超出一次简单的格式错误。