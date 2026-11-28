IT之家 11 月 28 日消息，开源兼容层 Wine 11.23 今日正式发布，支持在 Linux、macOS 等类 Unix 系统上运行 Windows 应用和游戏。

本次更新的主要变化是新增对 ARM64 macOS 的支持，同时改进了 ARM64 环境下的 32 位模拟能力。

Wine 11.23 在 ARM64 的 32 位模拟环境中加入 AVX 指令支持，有助于提升依赖相关指令的 Windows 软件兼容性。

图形方面，此次更新将内置 VKD3D 升级至 2.2（IT之家注：VKD3D 是用于将 Direct3D 12 调用转换为 Vulkan 的组件）。此外，Wine 接口定义语言（IDL）编译器也改进了 C++ 头文件生成能力。

本次版本共修复 40 个问题，涉及多款游戏，包括《四海兄弟 3：最终版》《极度恐慌 2》《文明 3》《文明 4》《魔法门之英雄无敌 5》《模拟人生》系列、《过山车大亨》以及《明日方舟：终末地》等。相关修复还涵盖全屏渲染、画面异常、鼠标光标位置错误和显示模式模拟等图形问题。

除游戏外，Wine 11.23 还修复或改善了 VirtualDJ 2026、Ableton、Kontakt 8、Mathematica、Pegasus Mail、Cygwin 和 MSYS2 等软件的兼容性。

性能方面，本次更新改进了 Wine 服务端的内存映射操作，解决了处理大量映射内存区域时可能出现的性能瓶颈。