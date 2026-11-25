IT之家 11 月 25 日消息，据外媒 neowin 报道，开发者 mikuta0407 公布了一款名为 win4wine 的开源项目。该项目基于 Wine 11.0 开发，能够在 Debian 13 系统中直接运行 Windows XP 原版的 explorer.exe，将其作为桌面外壳使用。IT之家附 GitHub 地址（https://github.com/mikuta0407/win4wine/tree/master）。

根据开发者介绍，该项目本身不包含微软的专有文件，因此用户需要自行准备 Windows XP Professional SP3 ISO 镜像，随后运行安装脚本，由脚本从镜像中提取所需文件。

除了 Windows XP 外，该安装脚本也支持 Windows 7 SP1 x64 ISO 镜像，用户可以尝试在 Linux 上运行这一版本的 Windows 桌面外壳。不过，目前 Windows 7 版本的实现仍处于实验阶段，暂不支持 Aero Glass 玻璃特效。

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