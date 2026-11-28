IT之家 11 月 28 日消息，当地时间 27 日，据外媒 insideevs 报道，欧盟纯电动汽车市场正加速增长。10 月新车注册量比 2025 年同期增加约 24000 辆，其中纯电动车就贡献了超过 10.6 万辆的增量。与之形成对比的是，纯汽油车注册量下降近 30%，柴油车也下降了 31%。

欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，欧盟 10 月共注册 279799 辆纯电动乘用车，同比上涨 61.4%。同期，汽油车注册量为 158970 辆，柴油车为 51177 辆。换句话说，上个月欧盟每新增 3 辆汽油车或柴油车，就有约 4 辆纯电动车上牌。

IT之家注：ACEA 将混合动力车型单独统计，搭载汽油或柴油发动机的轻混车型也包含在内。

德国和法国是推动这轮增长的主要市场。两国 10 月纯电动车注册量比 2025 年同期合计增加约 69500 辆，占欧盟整体增量的近三分之二。

其中，德国 10 月注册的纯电动车超过 94000 辆，占当月新车市场的 37%。法国的纯电动车注册量接近 62000 辆，也超过了传统混合动力汽车的约 55400 辆。

罗马尼亚呈现出另一番景象。尽管当地整体汽车市场正在萎缩，10 月纯电动车注册量仍增长近 47%。不过，纯电动车仅以 1495 辆对 1488 辆的成绩领先汽油车，优势只有 7 辆。如果把柴油车也算进去，燃油车的合计注册量依然更高。传统混合动力汽车则表现得更加突出，注册量超过 6600 辆，远超纯电动车和汽油车。

从整个欧盟市场来看，混合动力汽车依然最受消费者欢迎。截至 10 月，全混和轻混车型合计占新车注册量的 36%，纯电动车占 23.4%。今年以来，汽油车与柴油车的合计注册量仍然高于纯电动车，但两者之间的差距正在迅速缩小。去年同期，汽油车和柴油车的合计注册量还在纯电动车的两倍以上。

截至 2026 年前十个月，汽油车和柴油车合计注册量为 262 万辆，纯电动车为 221 万辆。不过，10 月的单月表现已经明显倒向纯电动车一方。

欧洲市场在售纯电动车型的数量一年间增加了约 50%，新增车型中有不少是价格亲民的小型车。对于想买小型两厢车的消费者来说，雷诺 5、Cupra Raval 和大众 ID. Polo 都已成为可选车型。