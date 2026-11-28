IT之家 11 月 28 日消息，11 月 27 日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在其个人公众号“冯骥 Yocar”发表了一篇名为《后 AI 时代最重要的问题》的长文，全文约 8000 字。文章发出后，引发全网热议。

冯骥在文章开篇提出了一个问题：当人工智能（AI）在生产端大规模取代人类劳动后，整个社会应该如何看待人的价值？他认为，这就是后 AI 时代最重要的问题，没有之一。

在他看来，这轮 AI 革命与历次工业革命有两点根本不同：

一是“迁徙的高地没了”

过去，机器替代的是肌肉与脚力，人从农田退进车间，从流水线退进写字楼，一路往更费脑子的高处搬家，新冒出来的行业往往有着更细的分工，更强的手脑并用。 今天算力正面攻占的就是脑力本身，我们身后并没有什么更高一层的“超脑力工种”可供几亿人集体转移。 新行业新赛道当然会出现，但它们未必会创造多少必须由人完成的任务。如果新增需求主要由 AI 承接，市场即便继续增长，普通人靠劳动分享增长的通道也可能越来越窄，甚至出现倒退。 ▲ 来源：Robert C. Allen（2009），《Engels’ pause》|“恩格斯停顿”：产出增长未能同步转化为工资增长。蓝线为每名工人的产出，粉线为实际工资

二是“淘汰的时钟加速了”

以前一项新技术铺开要磨上二三十年，慢到足够一代人熬到退休、下一代人从容转行。如今哪怕冒出个“提示词工程”或“智能体管理”之类的新饭碗，只要操作路径留在屏幕上变成训练数据，下一代模型再迭代一两个版本，就会把大部分精华吸收进默认能力。 模型吞掉新技能的速度，比人报班拿证快上一个数量级。 门外的 AI 几个月重写下一代的自己，门里的孩子还在重复小学、中学、大学的二十年培养周期。 人还没上跑道，终点已经无了。

冯骥表示，最让自己忧心忡忡的，是 AI 正在改写一条数百年未变的硬边界 —— 智力在历史上第一次脱离肉身，从劳动要素变成了资本要素。在此之前，无论多高深的学问、多老辣的判断与直觉，统统长在活生生的人脑里。只要长在肉身里，就摆脱不了生老病死；任你天赋再高，一天真正的巅峰状态也就几个小时。大模型出现之后，这道瓶颈被一点点砸碎了。

关于如果有一天，部分、甚至绝大部分的“劳动”都被 AI 替代了，应该怎么分配？冯骥认为：“真到了‘后 AI 时代’，我能想到最公平的底线，是从这部分‘由 AI 而非人类劳动’创造的超额社会财富中，提取公共红利，按人头平均分配。”

他提出，在坚持按劳分配为主体的前提下，把未来由 AI 替代人工创造的超额物质财富，平等地普惠每个人。

他还主张，当 AI 取代绝大多数人类劳动、抹平人与人在生产端的个体差异之后，社会不能再只以生产端的贡献去衡量人的价值。人不是生产的手段，人只能是生产的目的。每一个人都同样生而高贵，AI 创造的基础物质丰裕，理应通过全民分红，平等地惠及每一个人。

IT之家注意到，文章最后，冯骥还写下：

去死吧，赛博朋克。 去死吧，黑暗启蒙。 每个人自由发展的时代，必将到来！

冯骥《后 AI 时代最重要的问题》全文如下：