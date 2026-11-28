IT之家 11 月 28 日消息，据北京发布今日消息，11 月 27 日，2026 太空数据中心建设工作推进大会举行，大会公布了北京太空算力工作进展，并发布了太空数据中心在轨技术试验平台。

据介绍，太空数据中心在轨技术试验平台正式上线，平台依托超大功率太空数据中心首发技术试验星 —— 辰光一号 01 星构建，标志着辰光一号 01 星在圆满完成既定在轨测试任务后，转入在轨试验服务阶段。

今年 7 月 24 日发射入轨后，它已稳定运行超 4 个月，在轨提供 25000TOPS 算力，部署 4 个专业模型和 2 个通用大模型完成在轨推理。这个平台将面向高校、科研院所、企业等单位提供在轨算力和模型试验机会。

“辰光一号”就是北京建设太空数据中心的第一块积木。北京星辰未来空间技术研究院院长张善从说，经过 4 个多月的在轨试验，一个最重要的结论是：集中式太空数据中心建设初步可行。目前，太空算力星座建设有分布式小算力和集中式大数据中心两条技术路线，星空院主张的是单一规模至少百千瓦的集中式路线。“辰光一号”验证的，正是这条路线从原理到工程的关键一步。

据IT之家此前报道，太空数据中心是解决人工智能时代算力瓶颈的重要举措，也是推进商业航天实现商业闭环的重要一步。地面数据中心发展会受限于占地、供电、散热等问题，而太空数据中心没有这些烦恼。

根据规划，太空数据中心将部署在距地面 700 至 800 公里的晨昏轨道，建设过程分为“天数天算”“地数天算”“天基主算”三个阶段。项目采用模块化、标准化设计，通过在轨交会对接搭建平方公里级大型航天器，最终具备超大模型训练与推理能力。

今年 7 月，24 日 07 时 33 分，中科宇航力箭一号遥十五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭 5 星”的方式，将“辰光一号卫星”等 5 颗卫星精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，开启下半年逐月常态化发射，形成可靠高效的密集发射能力。

相关阅读：