IT之家 11 月 28 日消息，“麻辣车评官方微博”今日发文，2026 广州车展，上汽 MG 品牌事业部总经理陈萃在接受媒体采访时表示，MG 在中国市场停产纯燃油车、全面聚焦新能源，但不代表会停止内燃机研发，因为在欧洲的混动技术仍需要发动机，发动机做不好混动也卖不好。

据其介绍，上汽是国内唯一全栈自研混动 ECU 的车企，自研方案在调校、效率和适配性上优于外采，欧洲即使加税，含混动在内的新能源产品年销量已接近 40 万辆。

中国新能源渗透率突破 70%，MG 面向年轻群体，年轻人更偏好新能源，且中国是全球新能源主战场、最大市场、最懂客户、供应链最全，所以 MG 要把精力聚焦新能源。这也是 MG 全球化差异化战略：不同市场转型速度和国情不同，用中国市场验证新能源产品再复制海外。MG4 目前已跑通 —— 上市 14 个月销量破万，全球超 38 个国家细分市场 TOP3、18 个国家第一。

IT之家注意到，上汽 MG 昨日官宣，自 2027 年 1 月 1 日起，面向中国大陆市场停产燃油车。对既有燃油汽车用户，MG 将继续提供完善的维保服务与全周期零部件供给，保障用户正常用车与售后权益。

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