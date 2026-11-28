IT之家 11 月 28 日消息，11 月 28 日，小米武汉科技园举行开园活动，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军现身活动现场，和嘉宾一起举杯共饮小米粥。

据介绍，开园启动装置设有 9 条启动线，既代表目前已有九大业务板块落地小米武汉区域总部，也象征着小米扎根武汉持续成长的 9 年。

IT之家从公开信息获悉，小米武汉科技园是小米集团在武汉东湖高新区（光谷）重点建设的研发与产业园区，目前已基本建成并投入使用，承载小米在人工智能、大数据、智能硬件及家电业务等方面的重要布局。

延伸阅读

小米与武汉的渊源可追溯至 2017 年：当年 6 月 29 日，小米武汉总部正式揭牌，同年 11 月 18 日入驻光谷金融港；2019 年 12 月 18 日，小米武汉总部在光谷举行开园仪式。从 2017 年到 2026 年，恰好是小米扎根武汉的第 9 个年头。

公开资料显示，小米武汉科技园位于光谷四路以西、高新四路以南，总建筑面积约 14.3 万平方米，包含 9 栋办公楼及 3 栋公寓楼，项目总投资约 16.2 亿元，一期主体结构于 2022 年 12 月全面封顶。

该园区与相邻的金山软件园（金山武汉总部）通过光谷生态大走廊串联，形成“兄弟园区”协同布局；金山武汉总部投资 40 亿元，占地约 118 亩，总建筑面积约 29 万平方米。

雷军在小米重要周年节点上喝小米粥已成为一种传统：2015 年 12 月，在一场名为“以米之名，5+ 与伦比”的五周年员工纪念活动上，雷军到场致辞后与员工一起喝小米粥；2016 年 4 月 6 日小米六周岁生日时，他又带员工喝小米粥庆生，取代了传统的生日蛋糕。

在武汉，小米还布局有智能家电工厂。2025 年 12 月 11 日，该工厂一期正式竣工投产，由卢伟冰在微博宣布，首款自产的中央空调米家中央空调 Pro 双风轮随后亮相。

据公开信息，目前小米在武汉在职员工约 8000 人，其中研发人员占比超过 60%。雷军此前曾表示，小米加金山在汉总人数已达 9500 余人，已基本实现万人研发中心目标。