IT之家 11 月 28 日消息，小米官方今日已经在小米商城、京东、天猫等平台开启小米 18 标准版（M261DB）的预约活动，但未透露任何有价值信息。结合此前爆料，小米 18 标准版预计在 12 月发布，有望在下周官宣并开启预热宣传。

实际上，小米 18 标准版的预约活动早在 11 月 20 日前后就已在部分门店启动。

按照小米官方介绍，小米商城 9.9 元预约可享价值 399 元的 365 天只换不修服务（若未购机，9.9 元订金将在 2026 年 12 月 30 日前自动原路退还）。此外，预约用户还可享有 24 期免息分期及以旧换新补贴，其中以旧换新补贴据称最高可达 1400 元。

IT之家此前报道，雷军 11 月 17 日在深圳 APEC 工商领导人峰会期间被拍到手持一台白色直板新机，外界普遍将其指认为尚未发布的小米 18 标准版。

核心配置方面，小米 18 标准版目前已知爆料包括：

高通第六代骁龙 8 至尊版；

6.4 英寸 1.5K OLED 直屏，采用 M11 发光材料，取消背屏与硬件级防窥；

后置 2 亿像素 1/1.28 英寸主摄、5000 万像素超广角与 2 亿像素 3 倍潜望长焦，潜望长焦为首次下放到小米数字标准版；

7200mAh 级大电池，支持 100W 有线快充与 50W 无线充电；

存储从 12GB+256GB 起步，顶配 16GB+1TB。

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