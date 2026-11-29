IT之家 11 月 29 日消息，小鹏汽车官方宣布，目前，小鹏 X-Energy 兆瓦闪充已在中国香港投入运营（根据此前消息，今年 9 月 15 日，小鹏集团全球首座 X-Energy 兆瓦闪充站正式落地香港并投入运营，该站由小鹏集团携手 Halo 共同建设，并面向全品牌车主开放。）。
另外，小鹏计划于三个月内在德国、澳大利亚开启部署，建成欧洲首座、澳洲首座兆瓦闪充，进一步拓展欧洲、亚太市场的补能网络布局。
据IT之家此前报道，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏此前在 MONA L03 发布会上提到，小鹏目标在欧洲 13 国建成超 1000 座自营超充站，同时全新 X-Energy 兆瓦超储充站即将登陆欧洲，结合储能、10C 超充和 AI 检测能力，可实现最大 1MW 兆瓦级输出。
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据小鹏介绍，X-Energy 兆瓦闪充站采用储能与闪充深度绑定的方案，相当于在场站配置一座巨型储能“充电宝”：电网持续为储能柜慢充，车辆充电时由储能柜瞬间释放大功率。这一模式可降低建站门槛（普通电网即可落地兆瓦闪充，无需复杂电网改造）、保护电网（削峰填谷，避免充电高峰冲击城市供电）并降低用电成本（利用峰谷电价差减少场站运营电费压力）。整套储能系统采用车规级安全标准，并搭配 AI 监测保障充电安全。
作为技术对比，小鹏此前量产车型搭载的是 5C 超充 AI 电池，SOC 10% 至 80% 补能时间约 12 分钟，配套的 S5 液冷超快充桩单枪充电功率最高 800kW；而 X-Energy 采用的 10C 超充与储能结合，可实现最大 1MW（1000kW）兆瓦级输出。
在补能网络规模方面，截至 2026 年 9 月 30 日，小鹏自营充电站已达 4000+ 站，其中自营超快充站 3510+ 站，充电桩 22200+ 枪，覆盖 430+ 座城市；小鹏还计划未来三年在国际重点市场部署约 10000 个超快充桩。
按小鹏公布的整体规划，X-Energy 兆瓦闪充拟在 2026 年内落地亚洲、欧洲、澳洲三大洲，香港站点为亚洲首站，德国、澳大利亚将分别建成欧洲首座、澳洲首座兆瓦闪充站。与此同时，小鹏正加快全球化产品布局，MONA L03 自 2026 年 7 月在德国慕尼黑上市后，陆续进入法国、荷兰、意大利等欧洲市场，截至 2026 年 9 月底欧洲订单已突破 1.2 万辆。