IT之家 11 月 29 日消息，小鹏汽车官方宣布，目前，小鹏 X-Energy 兆瓦闪充已在中国香港投入运营（根据此前消息，今年 9 月 15 日，小鹏集团全球首座 X-Energy 兆瓦闪充站正式落地香港并投入运营，该站由小鹏集团携手 Halo 共同建设，并面向全品牌车主开放。）。

另外，小鹏计划于三个月内在德国、澳大利亚开启部署，建成欧洲首座、澳洲首座兆瓦闪充，进一步拓展欧洲、亚太市场的补能网络布局。

据IT之家此前报道，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏此前在 MONA L03 发布会上提到，小鹏目标在欧洲 13 国建成超 1000 座自营超充站，同时全新 X-Energy 兆瓦超储充站即将登陆欧洲，结合储能、10C 超充和 AI 检测能力，可实现最大 1MW 兆瓦级输出。