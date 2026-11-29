IT之家 11 月 29 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博发布视频，回顾了华为智能汽车解决方案 BU CEO 在 2026 华为乾崑生态大会上的讲话。

靳玉志宣布，华为乾崑和生态伙伴打造的乾崑智驾生活圈预计今年年底，将支持全国 40 万个停车场的便捷缴费。

手机和车机都能支付，出停车场时不用到处找缴费码。 1 万家洗车店可以提前预约服务 ，不用排队，用车更轻松。 支持 230 万根充电桩，在出发前可以查看充电车位状态 ，还能提前绑定账号，到了车位就能充，充完自动扣费。

另据IT之家此前报道，华为公司高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志在华为乾崑生态大会上披露，截至 11 月 25 日，华为乾崑总搭载车型品牌数量 26 个、总搭载车型数量 62 款，华为智能汽车解决方案部件发货量超过 1 亿件。

延伸阅读

文中提到的靳玉志，现任华为公司高级副总裁、华为智能汽车解决方案 BU CEO、引望公司 CEO，是华为车业务的核心掌舵人。他此前长期负责华为光产品线，在通信与技术领域有深厚积累，2023 年起执掌华为车 BU，主导华为乾崑智驾与鸿蒙座舱等业务的落地。他多次公开强调引望坚持“电子螺丝钉”定位，即不造车、不与车企竞争，帮助车企造好车、卖好车。

文中所说的“乾崑智驾生活圈”，全称为“10 分钟乾崑智驾生活圈”，由华为乾崑智驾与合作伙伴于 2025 年底一起打造，最初覆盖停车、洗车、充电三大高频用车场景。在 2026 年的生态大会上，该生活圈进一步升级，新增出游、换电两大场景服务，目标是让用户不仅在驾驶过程中感受到智能，在日常用车场景也能获得一站式车生活服务。

在停车缴费这一场景上，华为乾崑智驾联动捷停车、科拓等停车场方案商，共同搭建了聚合缴费平台，以实现文中提到的手机和车机都能支付、出停车场无需到处找缴费码的体验。

洗车服务方面，乾崑智驾生活圈对接了途虎养车、美车堂、京东养车、天猫养车等品牌，支持在线预约、一键到店，从而减少排队等候。

充电补能方面，乾崑智驾生活圈接入了国家电网、南方电网、滴滴充电、星星充电、特来电等运营商，实现即插即充；同时还联合宁德时代的巧克力换电，共同打造智能补能解决方案。

文中所述讲话出自 11 月 26 日在广州举行的 2026 华为乾崑生态大会，大会以“乾崑生态共赴热爱”为主题。参会的除一汽红旗、奕境汽车、启境汽车、猛士汽车、阿维塔科技等车企代表外，还包括宁德时代、小红书、支付宝等生态伙伴以及车主用户代表和媒体，共上千位嘉宾。

关于文中提到的搭载数据，2026 年 8 月底，华为乾崑智驾搭载量、鸿蒙座舱搭载量已双双突破 200 万。其中华为乾崑智驾首个 100 万搭载量的达成用了 44 个月，第二个 100 万仅用时 12 个月；鸿蒙座舱达成第二个 100 万搭载量所用时间也从 42 个月缩短至 15 个月。