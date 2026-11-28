IT之家 11 月 28 日消息，据“麻辣车评官方微博”消息，2026 年广州车展上，上汽乘用车副总经理、销售公司总经理张亮在接受媒体采访时表示，荣威极大可能不会再有 10 万元以下的车。

张亮表示，所谓荣威“家越”，就是要让家更跨越，这个名字一看就能感受到品牌的定位和态度，定位就是为家，态度就是要更好、更跨越、更超越。

他称，要做到更超越，没有一定的成本保证、没有一定的价格保证，很难跨越；太便宜、成本太低，产品很难做得好，所以要往上跨越、往上超越，不断在 AI 原生上进行突破，让产品更好地满足更多家庭的需要。他补充称，荣威“绝大概率不会再有 10 万以下的车”。

IT之家注意到，目前荣威旗下有家越 07、纯电 D6、i6、D7 EV、D7 DMH、iMAX8 等多款车型。其中，家越 07 于 10 月 23 日上市，限时权益价 11.98 万元起；家越 07 纯电版于 11 月 27 日上市，限时权益价 13.28 万元起。上汽荣威今日宣布，荣威家越 07 大定锁单突破 35,000 台，全系搭载豆包座舱助手。

第二十四届广州国际汽车展览会专题

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