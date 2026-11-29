IT之家 11 月 29 日消息，据联想 (Lenovo) 官方 PSREF 网站更新，这家企业近期推出了采用第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake" 的 ThinkBook 14 / 16 G10 IWC 商务笔记本电脑。
两款机型均提供 1 个 DDR5-5600 的 SO-DIMM 内存插槽、1 个 PCIe Gen4 ×4 的 M.2 2280 盘位，提供 2 个 USB-C 20Gbps 全功能、2 个 USB-A 5Gbps、HDMI 2.1 (TMDS)、3.5mm 二合一音频插孔、1GbE RJ-45、SD 读卡器。
其配备 2 个 2W 扬声器，支持 Dolby Audio；配备 2 个麦克风，支持智能降噪；配备 5MP 定焦摄像头；可选英特尔 AX211 / BE213 无线网卡；可选指纹 / 面部生物识别；屏幕则有以下 4 种规格：
|分辨率
|触控
|亮度
|色域
|刷新率
|1920×1200
|无
|400nits
|45% NTSC
|60Hz
|1920×1200
|有
|400nits
|45% NTSC
|120Hz
|1920×1200
|无
|400nits
|100% sRGB
|120Hz
|2560×1600
|无
|500nits
|100% sRGB
|120Hz
ThinkBook 14 G10 IWC 三维 312.5 × 220.9 × 17.2 (mm)，上盖为铝材，可选 50Whr / 64Whr 电池，起始质量 1.39kg；
ThinkBook 16 G10 IWC 三维 356.2 × 248.8 × 17.0 (mm)，上盖为铝材，可选 50Whr / 84Whr 电池，起始质量 1.75kg。