IT之家 11 月 29 日消息，据联想 (Lenovo) 官方 PSREF 网站更新，这家企业近期推出了采用第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake" 的 ThinkBook 14 / 16 G10 IWC 商务笔记本电脑。

▲ ThinkBook 14 G10 IWC

两款机型均提供 1 个 DDR5-5600 的 SO-DIMM 内存插槽、1 个 PCIe Gen4 ×4 的 M.2 2280 盘位，提供 2 个 USB-C 20Gbps 全功能、2 个 USB-A 5Gbps、HDMI 2.1 (TMDS)、3.5mm 二合一音频插孔、1GbE RJ-45、SD 读卡器。

▲ ThinkBook 16 G10 IWC

其配备 2 个 2W 扬声器，支持 Dolby Audio；配备 2 个麦克风，支持智能降噪；配备 5MP 定焦摄像头；可选英特尔 AX211 / BE213 无线网卡；可选指纹 / 面部生物识别；屏幕则有以下 4 种规格：

分辨率 触控 亮度 色域 刷新率 1920×1200 无 400nits 45% NTSC 60Hz 1920×1200 有 400nits 45% NTSC 120Hz 1920×1200 无 400nits 100% sRGB 120Hz 2560×1600 无 500nits 100% sRGB 120Hz