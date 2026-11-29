IT之家 11 月 29 日消息，苹果 App Store 商店显示，游戏《愤怒的小鸟：经典归来》已上架，预计 2026 年 12 月 30 日推出。

IT之家附游戏简介如下：

《愤怒的小鸟：经典归来》作为史上最大移动游戏《愤怒的小鸟 2》的重续新篇，即将重回中国市场！

游戏由 Rovio 官方原班团队打造，中国大陆地区由金山世游代理发行，旨在将弹弓弹射玩法进化到 20 时代，它继承了简单有趣的触屏操作方式，但通过 3D 引擎技术、动态随机关卡、新角色和新魔法道具，带来了更丰富的策略性和破坏乐趣。

战斗模式全面升级，玩家可以自由选择小鸟的出战顺序，制定个性化的攻击策略，填满破坏蓄力计还能额外获得小鸟，新增暴风雪、辣椒、金色鸭鸭及其它酷炫魔法，助您一臂之力对抗猪猪。

充分发挥 3D 引擎优势，打造出融合动态场景、树摇花摆、风云雷电、特殊光影的超清世界，猪猪岛上从未有过如此惊艳的场面。

超多关卡趣味无限，游戏中包含超过 3000 个截然不同的随机关卡，充满了未知的机关与陷阱。

猪猪 BOSS 挑战升级，猪猪们也不再是任你欺负的小罗喽，强大的 BOSS 级猪猪如国王猪、厨师猪等将带来巨大挑战。

轻松上手，趣味无限！《愤怒的小鸟：经典归来》适合所有年龄段的玩家，快加入这场全球性的弹弓游戏风暴吧！