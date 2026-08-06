《愤怒的小鸟》确定年底重返中国大陆市场：开放关卡编辑器，本地团队负责运营核心环节

IT之家 8 月 6 日消息，《愤怒的小鸟》官方今年 1 月发文宣布回归中国大陆市场。金山软件股份有限公司旗下子公司金山世游与 Rovio 娱乐有限公司今日宣布建立战略合作伙伴关系，为风靡全球的《愤怒的小鸟》系列游戏全面回归中国大陆铺平道路。该系列游戏将由金山世游独家发行并运营。

根据规划，双方将推出两款核心《愤怒的小鸟》IP 作品，其中旗舰游戏《愤怒的小鸟：经典归来》在标志性弹弓玩法基础上，通过 3D 引擎、动态关卡设计及全新魔法系统实现全面升级。

据成都高新区数字经济局官方今日介绍，《愤怒的小鸟》确定于 2026 年底重返中国大陆市场。不同于简单的代理分发合作，这款芬兰经典 IP 的全部本地化研发、内容创作、迭代运营均落地成都高新区，海外厂商将 IP 运营核心环节交付本土团队。

金山世游成都工作室组建专项研发团队，在保留原版经典弹弓核心玩法基础上，对画面美术、关卡体系进行全面升级，深度适配国内玩家游玩习惯；同步落地“捣蛋工坊”创作者计划，开放关卡编辑器，鼓励普通玩家参与内容共创，搭建长期可持续的玩家社区生态。

IT之家注意到，成都高新区数字经济局官方还提到，《愤怒的小鸟：经典归来》定档今年年底上线。

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