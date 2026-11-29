IT之家 11 月 29 日消息，据路透社 11 月 29 日报道，印度政府称大众汽车关于竞争对手同样以低关税进口零部件的说法“具有误导性”，所依据的数据“片面且不完整”。

印度税务部门在 2024 年指控大众将奥迪、斯柯达与大众品牌车型的数百个零部件分批运入印度，按 10% 的关税申报后在当地组装成整车，从而规避适用于整车散件的 30%-35% 关税。这是印度历史上金额最高的进口关税追缴要求，总额 12 亿美元（IT之家注：现汇率约合 80.1 亿元人民币）。

大众否认全部指控，并将此案称为关乎其印度业务 “生死存亡” 的事件。该公司在印度乘用车市场的份额约为 2%。

据 IT 之家 11 月 28 日报道，大众本月初向孟买高等法院提交文件称，“所有生产同类车型的制造商”都遵循相同的零部件进口模式并按 10% 缴税，同时附上了奔驰、宝马、起亚、五十铃与 JSW MG Motor 的 2024 年零部件进口数据，其中宝马为 390,360 批、奔驰为 80,972 批。

印度税务机关在路透社 11 月 29 日查阅的一份非公开法庭文件中反驳称，大众援引的是竞争对手“某些零部件”的进口记录，而可比对象应是整车以散件形式进口、用于本地组装的案例。该文件称，车企若将预装好的发动机或变速箱连同其余全部零件一并进口，应按 30%-35% 的税率纳税，而不是大众过去 12 年以“零部件”名义申报所缴纳的 5%-15%。

税务机关表示，大众“试图作出错误的等同”，并点名现代与奔驰为遵循正确做法的车企。围绕迈巴赫车型的进口归类，双方也存在分歧：印度政府文件称，奔驰为迈巴赫进口预装变速箱、传动系统或发动机时按 30%-35% 的税率归类；大众此前则主张，这类高价车型与其涉及争议的平价车型不具可比性。

斯柯达汽车大众印度公司与印度财政部未回应置评请求，奔驰、现代亦未回应。起亚在回应路透社询问时表示，其零部件进口符合印度现行法律。

孟买高等法院将于 11 月 30 日裁定税务部门是否有权追溯审查大众过去 12 年的进口记录，这将是该案的首个重要裁决。