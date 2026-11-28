IT之家 11 月 28 日消息，路透社当地时间 11 月 27 日报道，大众汽车在印度面临的 12 亿美元（IT之家注：现汇率约合 80.05 亿元人民币）关税追缴纠纷进入新的交锋阶段。

大众向孟买法院主张，印度税务部门在零部件进口关税问题上对其进行了不公正的针对，并将梅赛德斯-奔驰、宝马、起亚等竞争对手的进口数据一并提交给了法庭。

此次事件争议的核心在于印度对汽车进口的两套税率：单独进口零部件适用约 10% 的关税，而以全散件形式进口、用于当地组装的车辆则适用约 30% 至 35% 的税率。

印度税务部门指控大众“故意”将接近完整的汽车拆分为零部件、分批运往印度，在当地组装成整车，从而以 10% 的税率替代了本应适用的约 30% 税率，涉及大众、奥迪和斯柯达品牌车型。税务部门在早前的法庭陈述中将大众的行为称为“欺诈和诡计”。

当然，大众否认了全部指控。在 11 月 10 日提交给孟买法院的一份非公开文件中，斯柯达汽车大众印度公司表示，所有生产同类车型的制造商都遵循相同的“零部件 / 组件模式”并按 10% 的税率缴纳关税，所谓“其他所有制造商缴纳 30% 关税、唯独申请人缴纳 10%”的说法“与事实不符”。大众据此要求法院撤销这份要求其单独按 30% 税率补税的追缴令。

为支撑这一主张，大众在文件中附上了一页表格，列出了多家竞争对手 2024 年的零部件进口数据。其中宝马的“主要进口批次”达到 390,360 批，奔驰为 80,972 批，均归入较低关税类别。被列入表格的还包括起亚、五十铃以及上汽集团印度合资公司 JSW MG Motor。

起亚在回应媒体询问时称，其零部件进口符合适用法律的规定。奔驰、宝马、五十铃、JSW MG Motor 及印度税务部门均未回应置评请求。

不过，单凭进口批次数据尚不足以证明竞争对手将这些零部件用于整车组装。一位知情人士指出，大众若要在这场 argument 中获胜，需要证明其他车企的进口零部件确实被用于组装完整车辆。

大众将这场纠纷定性为关乎印度业务“生死存亡”的事件，称巨额追税可能“抹去”其在印度的全部投资。据介绍，大众在印度乘用车市场的份额目前仅约 2%。

大众主张，印度法律允许税务部门追溯审查进口记录的期限通常为 5 年，而本案的调查范围向前延伸了近 12 年，超出了法定权限。孟买法院已定于 11 月 30 日就此作出裁决，但知情人士表示，此次裁决很可能仅涉及 12 年追溯期是否合法这一前置问题，不会对关税纠纷本身作出最终判决。

如果大众成功说服法院认可其关于竞争对手进口模式的论述，奔驰、宝马等在印度运营的其他车企可能面临印度税务部门更严格的审查。