IT之家 11 月 29 日消息，11 月 28 日，上海交通大学李政道研究所在李所天问厅举行建所十周年高质量发展大会，AI 驱动的自主物理实验室正式官宣启动。

据官方介绍，该实验室将以重大基础物理问题为导向，通过人工智能持续提升大科学实验设计、运行、数据分析和未知信号识别能力，牵引可信、可解释、可迁移的人工智能方法创新，实现物理规律与人工智能的深度融合，发展 AI 驱动的自主科学发现新范式。

实验室顾问委员会联席主任丁民丞在致辞中表示，人工智能正深刻改变基础科学的研究方式，将推动科研范式的整体变革。他期待该实验室能够立足重大科学需求，聚焦关键、注重原创，成为面向未来的人工智能科研基础设施平台，敢于探索真正重要并具挑战性的科学问题，在发现自然根本规律的道路上贡献中国科研力量。

另据上观新闻报道，实验室由李政道研究所筹建，将面向“极端宇宙条件下物质的起源与演化”这一基础物理问题，首批依托暗物质、中微子、天文观测和激光聚变等大科学平台开展研究。