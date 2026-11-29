IT之家 11 月 29 日消息，据韩媒 Money Today 今天报道，三星电机拒绝某全球科技巨头提出的零部件降价要求。受人工智能行业需求旺盛影响，MLCC（IT之家注：多层陶瓷电容器）供应能力持续收紧。零部件供应商在与全球科技巨头的价格谈判中占据上风，这种局面十分罕见。

据报道，有观点认为，三星电机与该巨头在价格谈判中掌握主动权，属公司成立以来首次。三星电机内部认为，如果该公司不愿意提高采购价格，那么专门为其分配产能就没有实际意义。

此次谈判的导火索是内存价格大幅上涨带来的成本压力。随着内存成本上升，制造商面临的生产成本负担不断加重。如今各大 IT 企业普遍开始尝试压低非内存零部件的采购价格，弥补内存涨价带来的影响。

但三星电机仍然拒绝这家科技巨头的压价要求，主要得益于其对大客户的交易依赖度较低，以及盈利结构发生了变化。据悉，这家公司在三星电机 MLCC 业务收入中的占比并不高。

三星电机以前为了获得向全球客户供货的资历，即使需要承担满足该科技巨头严苛定制化规格的压力，也一直向其供应产品。如今 MLCC 涨价后，三星电机可向多个客户大批量供货，因此专门为全球科技巨头生产定制产品，带来的机会成本也随之增加。