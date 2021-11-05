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Win11 第三方 Files v2 标签式文件管理器更新：可设置为默认文件资源管理器

2021/11/5 16:22:14 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 11 月 5 日消息，据 mspoweruser 报道，微软 Windows 11 系统上的内置文件资源管理器没有得到预期的改进，这为更多的的第三方替代品打开了大门。

Files（文件）是一款适用于 Windows 10/Windows 11 的免费的第三方开源文件管理器，它利用了 Windows 平台的最新功能，包括流畅设计、无缝更新和 API，实现了用户期望的性能和生命周期行为。

更新后的 Files 应用程序利用了 Windows 和 WinUI 的最新改进，并增加了新的功能，为用户管理他们的文件提供了更大的灵活性。IT之家获悉，Files 文件的特点是标签式设计，目的是在保持简单和易于使用的同时实现全面功能。Files v2 增加了不少新功能和特性。

今天，Files 应用升级到 v2.0.33 版本，增加了许多新功能，包括将该应用设置为默认文件资源管理器的能力。

下面是更新内容

新功能

  • 增加 Ctrl+Shift+C 快捷键来复制文件路径

  • 增加选项，可以将 Files 设置为默认文件管理器

  • 在任务栏上显示文件操作进度，最小化时继续操作

  • 增加打开文件和文件夹的点击量的单独选项

  • 为库增加按路径分组的选项

  • 遵循压缩文件的默认应用

  • 在主页上使用正确的标签名称

  • 增加缓存以加快缩略图的加载速度

  • 增加导入/导出设置的选项

  • 提高搜索体验的可靠性

  • 增加对选择自定义图标的支持

Bug 修复

  • 修复了当从网络根路径上移动时发生崩溃的问题

  • 修复了编辑标签和编辑终端按钮不工作的问题

  • 修复了 OneDrive 同步状态不更新的问题

  • 修复了当快速选择和取消选择文件时，预览窗格会意外显示的问题

  • 修复了从 7zip 拖放的问题

  • 修复了键盘快捷键在栏目布局中不起作用的问题

  • 修复了上下文菜单的高度不正确的问题

  • 在选择改变时切换快速浏览预览

  • 修复了启动终端时环境变量不刷新的问题

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关键词：文件管理器Win11文件

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