Win11 第三方 Files v2 标签式文件管理器更新：可设置为默认文件资源管理器

IT之家 11 月 5 日消息，据 mspoweruser 报道，微软 Windows 11 系统上的内置文件资源管理器没有得到预期的改进，这为更多的的第三方替代品打开了大门。

Files（文件）是一款适用于 Windows 10/Windows 11 的免费的第三方开源文件管理器，它利用了 Windows 平台的最新功能，包括流畅设计、无缝更新和 API，实现了用户期望的性能和生命周期行为。

更新后的 Files 应用程序利用了 Windows 和 WinUI 的最新改进，并增加了新的功能，为用户管理他们的文件提供了更大的灵活性。IT之家获悉，Files 文件的特点是标签式设计，目的是在保持简单和易于使用的同时实现全面功能。Files v2 增加了不少新功能和特性。

今天，Files 应用升级到 v2.0.33 版本，增加了许多新功能，包括将该应用设置为默认文件资源管理器的能力。

下面是更新内容

新功能

增加 Ctrl+Shift+C 快捷键来复制文件路径

增加选项，可以将 Files 设置为默认文件管理器

在任务栏上显示文件操作进度，最小化时继续操作

增加打开文件和文件夹的点击量的单独选项

为库增加按路径分组的选项

遵循压缩文件的默认应用

在主页上使用正确的标签名称

增加缓存以加快缩略图的加载速度

增加导入/导出设置的选项

提高搜索体验的可靠性

增加对选择自定义图标的支持

Bug 修复