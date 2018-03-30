细数苹果iOS 11.3正式版大变化(1)：无处不在的隐私提醒标记

苹果今天正式推送了iOS 11.3正式版更新，符合条件的用户可在设置中的系统更新中检查进行OTA升级，对于喜欢使用IPSW安装iOS软件更新的用户，IT之家为大家准备了iOS 11.3正式版的固件下载大全，需要的网友可以下载使用。

iOS11.3正式版更新到来后，IT之家小编第一时间进行了升级，现在将其中的一些重要变化稍作体验。小编使用的是iPhone X，更新时间大概为20分钟，不过IT之家另一位小编使用的iPhone7在下载更新环节耗费了更多的时间（超过30分钟），当然，这可能也和网速环境有关。

更新完成后，打开iPhone，首先你就会看到显著的隐私保护提醒信息，标题为《数据与隐私》，信息全文为：

Apple功能请求使用您的个人信息时会出现此图标。 并非所有功能都会出现此图标，因为Apple仅当需要启用功能、保护服务的安全或个性化您的使用体验时才会收集此信息。 Apple将隐私视作每个人的基本权利，因此所有Apple产品旨在收集和使用最少的用户数据，尽可能地使用本机处理，以及赋予用户对信息的知情权和控制权。

需要注意的是，在系统显示这一部分的内容时，是不可以截图的。

至于上文所说的图标，表现为两个虚拟人物握手的标志，左侧的人物图案为深蓝色，右侧为浅蓝色。点击“继续”，会出现关于数据与隐私更为细致的使用条款，分为各项类别，包括“地图报告问题”、“电视提供商”、“定位服务”、“改进地图”、“改进健康和健身记录”、“广告”、“面容ID”等等。

近期，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在参加一个在中国举办的经济论坛上呼吁建立更健全的隐私保护机制，不久之前，另一家科技巨头Facebook正因为用户隐私数据的泄露而备受质疑。在iOS11.3正式版中，苹果对用户数据和隐私的保护上升到一个新的台阶。

进入系统后，IT之家小编经过简单的上手体验，总体的感觉是，对于隐私信息使用的提醒，更多还是存在于系统的细节表现上。例如当用户升级后第一次打开App Store时，会出现用户私人信息使用的提醒。点开后则是长长的《App Store与隐私》说明条款。

另外，在使用Apple Pay进行添加信用卡或借记卡时，也会看到交互界面中出现隐私标志的提醒，点开之后也是对应的条款信息，这里IT之家小编就不一一展示了。

对于用户隐私信息使用的提示，IT之家认为在升级iOS11.3正式版之前，认为这一提示功能会在设备调用用户隐私信息时，于状态栏处时刻显示隐私图标。不过在实际使用时，发现并非如此。隐私的标志会在使用相关功能的开始时进行提示，虽然无处不在，但也不会长期占据屏幕显示的位置，事实上，还是需要细心的用户进行发掘。

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