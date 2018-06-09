日媒：阿里巴巴在东南亚大举扩张，日本企业黯然失色

据《日经新闻》北京时间6月9日报道，阿里巴巴集团和泰国政府推出的一系列项目是一个分水岭，标志着外国投资促进泰国乃至整个地区经济增长的方式正在发生深刻变化。

曾几何时，日本公司通过面对面接触以及与当地合作伙伴结盟，在开发东南亚方面扮演着关键角色，但如今，阿里巴巴集团为几乎每个人提供了一个新的跨境贸易方式。

4月19日，阿里巴巴执行主席马云和泰国总理巴育进行了会面，双方签署了四项备忘录，涵盖了农产品销售和技术专利等多个方面。阿里巴巴和泰国合作的中心是建造智能数字中心（Smart Digital Hub），这是一座一流的物流设施，位于泰国大力宣传的曼谷经济特区“东部经济走廊”（Eastern Economic Corridor）之上。阿里巴巴将花费110亿泰铢建造这座工厂。

到2019年底，智能数字中心将通过阿里巴巴的电子商务平台成为泰国出口的汇集点。

马云在会后表示：“阿里巴巴在泰国的使命是帮助年轻人、小企业、农民以及女性。我们可以利用互联网帮助推广他们的产品。”

与此同时，阿里巴巴在天猫上开设了一个以泰国产品为特色的官方页面。上线的泰国榴莲在三天内便收到了13万份订单。

这家中国电商巨头进军东南亚国家的举动，很像是几十年前日本企业策略的翻版。

漫步在曼谷的商业街区，你会在商店门面上看到大量的日文，不时会有身在东京之感。

泰国人民十分青睐日本产品，这与上世纪70年代可谓天壤之别，当时泰国人民纷纷游行示威，抗议日本的“经济入侵”。

从那以后，日本投资在泰国的经济发展中扮演了至关重要的作用，公众情绪也逐渐转变。

4月下旬，泰国大使在一场活动上向日本人表示：“你们是真正的朋友。”

2017财年，泰国向日本出口了26万吨大米。

在曼谷素汪那普国际机场大厅，人们还可以看到另一个有关日本专业知识与泰国产品相结合的成功案例。

在一家免税店面，一款名为“OTOP”的品牌十分显眼，销售包括从手工艺品到食品，再到草本化妆品等一系列当地特产。

OTOP是英文“One Tambon，One Product”的缩写，意思是一个区，一种特产。这项计划旨在帮助泰国众多的地方小企业发展当地特色商品。

这一创意由泰国前总理他信提出，借鉴了日本南部大分县“一个村庄，一种特产”的地区发展举措。

当时，他信政府还请求日本政府帮助，后者派出了一个专家团队，帮助泰国人将各种简单的农业产品转化为适合出口的商品，还在质量管理、设计和营销等方面提供指导意见。

后来，OTOP商品还通过百货商场、电视购物和时尚杂志等渠道进入了日本市场。有趣的是，这一品牌还成为了在日本的泰国人追捧的对象。

▲“OTOP”品牌商店

然而，即使是在日本对泰国投资的最高峰时期，也只能在阿里巴巴如今广阔的战略面前黯然失色。

这家中国电商巨头绝不会仅仅计划做一个销售代理商。

阿里巴巴CEO张勇表示，阿里巴巴的核心资产就是数据。该公司利用从天猫和手机支付中获取的信息，持续不断地分析各个消费者群体和畅销品，这些分析的成果可以用来帮助泰国的小企业和农民进行营销。

马云还是马来西亚和印尼政府的顾问，并在马来西亚建造物流设施。

马云经常表示，全球化机遇对所有人都是开放的。他称，即使是发展中国家的小企业和农民，也可以从跨境电商中获益。

日本综合研究所高级经济学家Kaori Iwasaki称，东南亚国家之所以和阿里巴巴建立伙伴关系，不仅是因为希望分享该公司的技术和经验，还因为双方拥有相似的理念。

阿里巴巴等公司在东南亚推出的举措，无疑会帮助提升当地人民对中国的好感。这些举措和“一带一路”倡议相互呼应，在东南亚展示中国的软实力。

如今，阿里巴巴等公司正在用数字技术取代日本企业的帮助，并将很可能成为东南亚经济发展的游戏改变者。