媒体称魅族启动大规模年中裁员，规模达2000多人

6月14日网易科技从消息人士得知，魅族已经启动了大规模年中裁员，裁员规模已经超过了2000人，其中签约员工1500人，第三方魅族服务人员600多人。据称，第三方魅族服务人员已经全部裁完。对此，魅族方面称没有听说。

大规模裁员涉及人数2000多人

“魅族6月13号已经启动了大规模年中裁员，魅族签约员工裁员1500人，第三方魅族服务人员全部裁完。”该人士爆料称。

据其透露，这已经是今年以来魅族的第二次大规模裁员。在今年二三月份，魅族已经从3900人裁员至3300人，此次又要从3300人裁员到2000多人，再加上外编人员，总人数超过了2000多人。“所有销售外编人员全部裁撤。”其补充道。

对此，网易科技询问了魅族某南方省级代理商（魅族在该省内的厂商一体公司），其表示裁员已经完毕，直营和服务两个部门全部裁员。

不过，对于大规模裁员消息，网易科技询问了魅族方面，其表示没有听说过。

今年3月份，PingWest品玩爆料称魅族科技启动了新一轮规模超1000人的大裁员。不过，该消息后期被魅族CEO黄章辟谣称，消息不实，但确实要精简人员。“企业不可以亏损，只有盈利才可以持续才能向上市目标迈进。如果亏损了就必须减低费用、精简人员。”黄章当时表态。

如果这次魅族裁员属实，就已经是今年以来魅族的第二次裁员了。

对于此次裁员的赔偿政策。消息人士称签约员工如果不主动签协议离职，可以获得珠海平均工资的三倍赔偿，但外编的区域经理只会获得N倍赔偿，促销人员没有赔偿。因此，部分分区在闹事。

合并留下的后遗症？

“合并留下的后遗症。”魅族前员工表示。

今年5月份魅族进行组织架构的调整，原有的魅族与魅蓝独立事业部再次合并走在一起。魅族成立了销售中心和市场中心，销售中心由李楠负责，市场中心杨柘负责。

具体来说成立两个中心：销售中心和市场中心。销售中心全面负责魅族、魅蓝手机产品整体操盘，线下销售业务。而原有的魅族和魅蓝事业部下设的销售职能平移至销售中心；市场中心负责魅族、魅蓝产品品牌推广、市场营销、活动策划和媒体公关业务，那么原有的魅族和魅蓝事业部下设的市场营销职能平移至市场中心。

另外，销售中心也进行了一些调整：成立运营商部，分销业务部，零售管理部，销售支持部，GTM部，负责魅族和魅蓝的产品。

调整之后，近期网易科技还获悉魅族70多家代理商组成了“代理商联席会议”，要求魅族官方沟通、解决专卖店所遭遇的恶劣情况，并了解魅族未来发展方向。并以“邮件”、“刷屏魅族微信群”的形式将需要解决的问题进行了整理。

对此，负责销售的李楠表示：专卖店是魅族核心零售渠道的政策，从来没有动摇。核心零售渠道意味着：专卖店从魅族直接提货。魅族会持续投入支持专卖店把零售做大做强。

2017年保持健康稳定盈利的魅族，在今年又出现了动荡：大规模裁员，代理商联名反抗，高层斗争。黄章重新出山，目标做梦想机的魅族将会何去何从？