小米发布组织调整通知：手机部成立参谋部

IT之家2月18日消息 小米集团今日发布关于手机部和平台部组织调整通知：手机部成立参谋部，任命朱磊为参谋长，负责手机业务销售运营、业务运营分析等业务；手机部成立显示触控部，核心器件部并入硬件研发部；原集团安全部拆分为安全合规部和安全管理部。

原集团人力资源部副总裁王小薇因个人原因离职，集团人力资源部管理工作由集团组织部副部长金玲暂代，其人力资源相关工作向周受资汇报。

以下为小米集团文件主要内容：

各位小米的同学：

经管理层研究决定，CEO批准，现做如下架构调整和任命：

1.为了加强手机部的策略和运营，手机部成立参谋部，任命朱磊为参谋长，负责手机业务销售运营、业务经营分析、成本核算等业务，向林斌汇报。产品成本部并入手机部参谋部，王阳向朱磊汇报，协助朱磊做好产品成本核算以及业务经营分析。

2.手机部成立显示触控部，任命刘安昱为总经理，向林斌汇报。任命吴仓志为手机部显示触控部副总经理，负责手机部显示触控部的产品定义与新技术，向刘安昱汇报。何佳接替胡绍星负责产品开发(PD)，向刘安昱汇报。江忠胜负责触控指纹，向刘安昱汇报。

3.手机部核心器件部并入硬件研发部，吴锋辉和王宗强向张雷汇报。同时，成立独立的音频(Audio)核心器件团队，由向迪昀负责，向张雷汇报。

4.为了加强国内区域总部的建设和管理，任命刘国俊为区域拓展部副总裁兼武汉总部总经理，向祁燕汇报。

5.为了提高平台内部运作效率，将集团监察部和内控内审部合并为内控内审监察部，任命刘少顺为总经理，向周受资汇报；任命李婷婷为监察部总监，向刘少顺汇报。

6.原集团安全部分拆为安全合规部和安全管理部，安全合规部并入集团质量委员会，任命李涛为安全合规部总监，向颜克胜汇报；安全管理部并入政府事务部，任命王勇为安全管理部总监，向何勇汇报。

7.原集团人力资源部副总裁王小薇因个人原因离职，感谢她三年来为公司做出的贡献；集团人力资源部管理工作由集团组织部副部长金玲暂代，其人力资源相关工作向周受资汇报。

此任命即日生效，特此通知。