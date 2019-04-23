有RGB是我兄弟：红魔/雷神微博隔空联动

PC厂商雷神将在今晚召开“雷神科技5周年暨新品发布会”，正式发布第五代911；红魔也将在4月28日举行“红魔电竞粉丝节暨红魔3新品发布会”。虽说手机和笔记本算是跨界产品，但双方新品都主打电竞，昨天双方官博隔空联动，互称“特约助威品牌”。



红魔电竞手机转发ThunderRobot雷神微博▲

在双方的发布会宣传海报中，把对方的品牌logo和大大的“特约助威品牌”字样置于非常显眼的位置。

据此前消息，红魔3游戏手机搭载骁龙855处理器，最高支持12GB内存，电池容量不低于5000mAh。另外，红魔3游戏手机的屏幕将“远超PC显示器刷新率”，并且该机将搭载风冷液冷以及涡轮风扇散热技术。

新款雷神笔记本将搭载与京东、BOE合作研发的一款行业首发的16.6英寸电竞屏，是在普通15.6寸机身上能安装下的最大尺寸的屏幕，拥有1680万色（8bit）、72%NTSC色域，1080p分辨率，144Hz刷新率，还是IPS面板，响应时间达到了最低的3ms。

配置方面，新款雷神笔记本采用的是英特尔第9代的i7/i5处理器，显卡是英伟达最新一代的显卡，内存插槽支持16G x2 DDR4 2400MHz/2666MHz，存储方面拥有1*2.5英寸7mm SATA 硬盘位，1*M.2 SSD插槽，PCIe Gen3*4通道，支持NVMe协议512G/256G/128G SSD。

