海信5G原型机亮相2019上海联通展

IT之家4月23日消息 在2019上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会上，海信手机展示其5G手机原型机，同时还有星眸全视屏U30、海信金刚5/5Pro等多款机型。

据了解，海信手机5G原型机由海信手机与紫光展锐联合开发，这一原型机在今年的MWC2019上正式亮相，除了5G手机原型机，海信还在本次大会上展出了星眸全视屏手机U30、超长续航金刚5/5 Pro等多款机型。

海信U30手机是海信旗下首款采用屏下开孔设计的全视屏手机。海信U30手机将距离传感器、环境传感器、呼吸灯隐藏于手机中框顶端，再搭配微缝式听筒设计和COF屏幕封装技术，实现了上下边框的进一步收窄。海信手机U30前置2000万像素自拍相机、后置4800万+500万双摄组合，暗光环境下后置相机会将4800万像素自动四合一为1.6μm大像素高感光模式，使成像画面更加明亮。除此之外，还搭载了6.3英寸FHD+屏幕、高通骁龙八核处理器、8GB+128GB存储组合，运行基于Android 9.0的Vision 6.0.1系统，支持后置指纹识别。

除了海信U30手机外，海信金刚5/5Pro手机也同时在展会上亮相，这款海信金刚5手机采用了一块5500mAh大电池，并新增了应用智能分组、系统快速休眠、智能背光控制技术三大智能降功耗技术，进一步提升了手机的续航能力。而金刚5 Pro则在4500mAh电池的基础上，专为其打造了一款充能护甲，通过在充能护甲内置3500mAh电池，实现了4500mAh+3500mAh=8000mAh的超大容量，让手机续航全面开挂。

拍照方面，两款新机均配备了前置800万像素相机、后置1300万像素AI夜拍双摄，其中，金刚5 Pro还针对时下流行的抖音视频，开发了一种边学边拍的功能，用户可将要学习的视频放置到相机的画中画中，一边学一边拍。

外观方面，金刚5/5 Pro均采用了当下主流的水滴全面屏设计。其中前者采用了6.22英寸HD+屏幕，后者则采用了6.5英寸FHD+超高清屏幕。除此之外，两款手机均加入了通信安全、数据安全、支付安全、隐私安全四重安全防护，以及独立的智慧AI按键，且都支持OTG，可连接鼠标键盘变身便携电脑，连接游戏手柄变身游戏机等。