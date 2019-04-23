中国联通第一季度净利润36.75亿元：同比增长22.3%

中国联通（00762.HK）在港交所发布公告。公告显示，中国联通2019年第一季度整体服务收入为人民币668.02亿元，比去年同期上升0.3%；公司权益持有者应占盈利为人民币36.75亿元，比去年同期上升22.3%。

中国联通称，2019年第一季度，本集团继续深化实施聚焦创新合作战略，积极推进互联网化运营，全面深化混合所有制改革。提速降费和市场竞争加剧对基础业务发展持续带来压力，本集团积极推动基础业务创新差异化经营的同时，加快创新业务的能力培养和规模发展，期内创新业务保持强劲的增长势头，支撑整体服务收入稳中有升。加上良好的成本管控，2019年第一季度本集团的净利润持续显著提升。

2019年第一季度，移动出账用户净增810万户，达到3.23亿户；其中4G用户净增1,052万户，达到2.30亿户。受到去年7月起实施的取消手机流量“漫游”费以及市场竞争加剧的影响，2019年第一季度移动服务收入比去年同期下降5.2%至人民币393.73亿元。移动出账用户ARPU为人民币41.2元，比去年同期有所下降。

2019年第一季度，固网宽带用户净增151万户，达到8,239万户，固网宽带接入收入为人民币103.32亿元。

2019年第一季度，产业互联网业务收入为人民币86.61亿元，比去年同期上升47.4%。得益于创新业务快速增长拉动，固网服务收入达到人民币269.19亿元，比去年同期上升9.4%。整体服务收入为人民币668.02亿元，比去年同期上升0.3%。

销售通信产品成本比去年同期下降20.8%，主要由于期内通信产品销售下降。其他经营费用比去年同期上升13.7%，主要由于ICT业务快速增长导致相关服务成本增加，以及本集团增加对创新业务的技术支撑和营销推广的投入。

2019年第一季度，EBITDA为人民币250.12亿元，比去年同期上升4.6%，EBITDA占服务收入比为37.4%。本公司权益持有者应占盈利为人民币36.75亿元，比去年同期上升22.3%。如果剔除执行国际财务报告准则/香港财务报告准则16对本期的影响，2019年第一季度折旧及摊销比去年同期下降8.6%，主要得益于近年资本开支的良好管控，财务费用比去年同期下降58.2%，主要由于去年强劲的自由现金流助力带息债务比去年同期大幅减少，网络、营运及支撑成本比去年同期下降1.1%，主要得益于对相关成本的有效管控。