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一张图读懂荣耀20/20 Pro

2019-5-21 22:53:11来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月21日消息 今天荣耀在伦敦正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro，新机采用了打孔全面屏、后置四摄，荣耀20手机6+128GB售价499欧元（约合人民币3840元），荣耀20 Pro手机8+256GB售价599欧元（约合人民币4610元），将于5月21日开售。

官方制作了一张图片介绍了全新的荣耀20系列，一起来看一下：

荣耀20/20 Pro正式发布：魅眼全面屏+后置四摄，499欧元起

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关键词：荣耀20 Pro荣耀20

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