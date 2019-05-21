一张图读懂荣耀20/20 Pro

IT之家5月21日消息 今天荣耀在伦敦正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro，新机采用了打孔全面屏、后置四摄，荣耀20手机6+128GB售价499欧元（约合人民币3840元），荣耀20 Pro手机8+256GB售价599欧元（约合人民币4610元），将于5月21日开售。

官方制作了一张图片介绍了全新的荣耀20系列，一起来看一下：

《荣耀20/20 Pro正式发布：魅眼全面屏+后置四摄，499欧元起》