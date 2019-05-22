谷歌暂停部分业务，Aptoide应用商店与华为谈合作事宜

5月22日消息，据葡萄牙媒体Dinheiro Vivo报道，在谷歌决定暂停支持华为部分业务后，葡萄牙第三方应用商店Aptoide正在与华为洽谈合作事宜，欲成为谷歌的替代者。

这一消息被Aptoide的创始人、首席执行官（CEO）保罗·特雷森多斯（Paulo Trezentos）证实。

特雷森多斯表示：“我们认为，这是一个有趣的市场机会，我们可以由此与华为建立伙伴关系，解决他们提出的问题。此前，我已见过华为的一名高层，而且我的深圳办公室的同事一直与华为有联系。当这一消息传出后，我们再次讨论过是否有合作的机会。”

他补充表示：“双方的接触十分活跃，我们互通电子邮件、一起开会，他们已经表现出了兴趣，所以我们恢复了联系。”

上周，路透社报道称，谷歌母公司Alphabet已停止与华为的部分合作，华为因此将无法获取最新的Android版本操作系统，并且谷歌将不再对华为提供任何技术支持。

这意味着华为只能使用安卓系统的开源版本，而不能从谷歌那获得专有应用程序和服务的访问，该公司将立即失去对Android操作系统更新的访问权限，而该公司在海外的下一代智能手机也将无法访问流行的应用程序和服务，包括Google Play商店和Gmail应用程序。

此举对国外用户可能会面临系统升级、谷歌服务等方面的问题。目前，谷歌内部仍在讨论具体服务的细节。

5月21日下午，华为消费者业务首席执行官（CEO）余承东在知名互联网人方兴东组建的老友群中透露，最快今年秋天，最晚明年春天，华为自己的OS操作系统将可能面市。

他进一步透露，华为的OS操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，统一成一个操作系统。值得一提的是，该公司的OS操作系统还兼容全部安卓应用和所有Web应用。

Aptoide是谷歌应用商店Google Play最大的替代者之一，拥有超过90万个应用程序和2亿活跃用户。该公司已经与中国三大智能手机制造商小米、OPPO和vivo展开合作。

目前，Aptoide与华为的合作模式尚未确定，但可能有两种方式：一种是华为的智能手机直接搭载Aptoide商店，另一种是通过应用程序接口（API）将Aptoide商店的内容整合到华为自己的商店中。

特雷森多斯表示：“我们有几种不同的产品（可供华为选择），以便他们了解哪个框架是可行的。”

至于Aptoide是否会被华为收购，前者排除了这种可能性。

特雷森多斯表示：“短期内，这不是我们视野的一部分，因为随着这个机会的出现，这个领域总是有新的机会出现，我们觉得自己的增长并没有停止。在考虑合并或收购之前，我们还有很多挑战要解决。”