微软2019 Windows 10更新五月版：10个不可错过的新功能

IT之家5月24日消息 微软已经开始推送最新的2019 Windows 10更新五月版，在此之前经过了长时间的测试，不过目前仅限高级用户才能接收安装，这需要用户及时安装之前的累积性更新补丁，并且尝试手动检查Windows Update更新。2019 Windows 10更新五月版是重大的功能更新，带来了不少新功能、调整和小改进等等。

下面是值得大家关注的2019 Windows 10更新五月版新特性：

全新的Light主题

在2019年5月更新中，Windows 10最大的视觉变化是增加了新的Light主题。它取代了Windows 10 Home的默认主题，实际上大多数人在Windows 10中使用的是当前黑色主题的白色版本。虽然Windows 10黑暗模式在整个操作系统中并不总是一致，但在白色主题下，由于许多应用程序和区域使用白色背景作为标准，因此在整个系统中执行得相当好。

微软还调整了Windows 10的默认“英雄”壁纸，以便更好地适应新的Light主题。

Windows Sandbox沙盒

在Windows 10五月更新版中，微软带来了新的Windows Sandbox功能。微软正试图开发出一种简单的方法，通过为运行Windows 10的任何用户创建一个独立的桌面环境，在其中随心启动应用程序，来解决在PC上运行未知.exe的担忧。Windows Sandbox创建了一个临时桌面环境，以将特定应用程序与该沙箱隔离。

Windows Sandbox设计为安全且一次性的，因此一旦你完成运行想要在此模式下测试的应用程序，整个沙箱将被删除。你不需要像大多数高级用户那样设置单独的虚拟机，但你的计算机需要支持虚拟化功能（在BIOS中启用）。微软正在将Windows Sandbox作为Windows 10专业版或Windows 10企业版的一部分功能提供，因为它面向的是商业和高级用户，而不是普通的消费者。你需要进入“打开或关闭Windows功能”才能实际启用Windows Sandbox功能。如果你正在运行Windows 10专业版，那么值得启用Windows Sandbox，可以放心应对不同的大量的网络.exe程序运行。

卸载更多内置应用程序

微软已逐渐允许Windows 10用户删除更多“开始”菜单中显示的内置应用程序。在2019年5月更新中，你现在可以卸载Groove音乐、邮件和日历、电影和电视、计算器、Paint 3D和3D查看器等应用程序。

但你仍然无法轻松删除相机或Edge浏览器等应用，但随着微软浏览器转移到Chromium引擎，Edge卸载选项可能会在将来出现。

Cortana和搜索分离

如果你不是Windows 10中Cortana数字助理的狂热粉丝，那么微软在最新的2019 Windows 10更新五月版中为你提供了一些新选项。现在Windows 10任务栏中分离了搜索和Cortana，允许单独处理语音查询，另外在单独搜索框中键入以查找文档和文件。

Windows 10现在将引导你进行文本查询的内置搜索体验，而Cortana将用于语音查询而不再捆绑在一起。新的搜索界面包括你最常用的应用，最近的活动，文件，以及按应用、文档、电子邮件和网络结果进行过滤的选项。搜索仍然大致相同，但现在搜索设备上的所有文件除外。

总体而言，搜索在Windows 10中仍然是一种糟糕的体验。微软去年推出了“Microsoft Search”，承诺新服务将为Office和Windows的搜索结果提供支持。Microsoft Search仍处于早期阶段，但希望未来的Windows 10更新能够获得更强大的搜索功能，可以找到你要查找的文件或应用程序，而不是一些随机的Web结果。

简洁的“开始”菜单

微软正在使最新的2019 Windows 10更新五月版中的“开始”菜单变得少些混乱。微软已经在“开始”菜单上减少了固定应用的数量，并对它们进行了不同的分组，并且可以快速取消固定。不过遗憾的是，只有你创建新的用户帐户或者使用的是全新安装系统的Windows 10 PC，才能看到新的“开始菜单”布局。

新的亮度滑块

这是一个微小的变化，新的亮度滑块是其中之一。新版Windows 10系统的通知中心提供了滑块，可让你快速调整屏幕亮度。它取代了此前的通过不同级别的调整屏幕亮度的磁贴。而现在你可以随意无极调节屏幕亮度，而不是只有几个特定值。

内置键盘表情包KAOMOJI（╯°□°）╯（┻━┻

微软让你更容易从Windows 10 PC向朋友或同事发送\ \ _（ツ）_ /¯kaomoji等表情包。微软已在2019年5月更新中添加了对kaomoji face字符的主持，可通过相同的现有表情符号快捷方式（Win+ “.”）访问。你可以从一些kaomoji中选择，现在还可以快速访问表情符号选择器中的英文破折号和其他符号等等。

Windows 混合现实支持桌面应用程序

微软正在改进其2019年5月更新中的Windows混合现实VR支持。虽然以前Windows MR设备仅限于运行Steam VR游戏和UWP应用，但微软现在允许在Spot Reality应用程序中启动Spotify、Visual Studio Code和Photoshop等桌面（Win32）应用程序。

新功能可从Pins面板中的所有应用程序获得，现在有一个列出桌面应用程序的Classic Apps（beta）文件夹供你选择。如果你一直梦想在虚拟现实中工作，那将是理想的选择。

Windows Update现可设置暂停更新

微软最终听取了Windows 10用户的意见，并对使用Windows 10更新五月版触发升级的方式进行了更多控制。所有Windows 10用户现在都可以暂停更新，微软甚至允许用户选择何时安装最新的主要版本。Windows 10用户将能够只使用现有的版本，并继续接收每月安全更新，从而避免最新的重大功能更新。这是重大改变，特别是对于Windows 10家庭版用户。当然该功能需要你首先升级到2019 Windows 10更新五月版才可以开始使用。

微软也在改变为Windows更新分配空间的方式。如果没有足够的可用空间，某些更新可能无法安装，因此微软为Windows Update保留了大约7GB的磁盘空间。这意味着将保证存储空间有限的设备始终可以获得最新安全性和功能更新，而不会出现问题。

使用无密码的微软账户登录Windows 10

微软的目标是减少对密码的依赖，而实现这一目标的一种方法是使用没有密码的Microsoft帐户。使用最新的2019年5月更新，你现在可以使用Microsoft帐户中的电话号码设置并登录到Windows 10 PC。

你只需输入电话号码作为用户名，即可创建没有密码的Microsoft帐户，并且代码信息将发送到你的手机号码上以启动登录。一旦登录Windows 10，你就可以使用Windows Hello甚至PIN码来登录到你的PC，而无需再使用密码。