微软Windows 10 OneDrive差异同步支持所有文件，今年底推出

IT之家5月23日消息 微软在本周的SharePoint大会上详细介绍了OneDrive的大量新功能。

其中包括OneDrive对具有差异同步的所有文件类型的支持，将该功能扩展到Office 2016文件类型之外。

差异同步通过仅同步已更改的文件部分，而不是重新上载整个文件来节省时间和带宽。

在本周举行的SharePoint大会上，微软公布了一系列功能，这些功能将很快为商业用户打造新的OneDrive。最大的新功能之一是扩展差异同步以涵盖所有文件类型。

根据微软的说法，“今年晚些时候”该功能将扩展到包括OneDrive和SharePoint中的所有文件类型。

“今天，我们宣布差异同步只会同步已经发生变化的文件部分，大大减少了同步时间，提高了带宽利用率，”微软在一篇博客文章中表示。“目前，OneDrive支持modern Office文件格式的差异同步。今年晚些时候，差异同步将支持存储在Microsoft 365中的所有文件。”

另外，关于OneDrive的其他功能还包括在网络上查看推荐文件功能，稍后保存文件选项，360度图像预览支持。OneDrive还获得了新的共享增强功能，包括从其他人处请求文件，在Microsoft Teams聊天中进行文件共享集成，以及对在Outlook Web App中共享“易于阅读”链接的改进。

最后，微软详细介绍了Outlook移动应用的一些更新。用于Outlook移动设备浏览和共享OneDrive文件的UI正进行大改，包括添加PDF和扫描“最近”视图。最后，PDF注释体验将有更多选择。