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马斯克称汽车交付量或超上季，使特斯拉股价7天内首涨

2019-5-24 8:23:49来源：新浪科技作者：中天责编：骑士评论：

北京时间5月24日早间消息，据美国财经媒体CNBC报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）给全体员工发邮件，说Model 3接近达成本季度生产目标。

邮件的基调相当乐观，从而刺激特斯拉股价在近7天内首次上涨，涨幅为1.4%。特斯拉市值增加近5亿美元，达到346亿美元。

在过去一周里，分析师对特斯拉股票失去信心，因为特斯拉拼命压缩成本。CNBC上周获得的邮件显示，马斯克强调要采取强有力措施削减开支。

周二，花旗分析师认为，特斯拉股价有可能下跌超过80%，降至36美元，因为需求和自由现金流存在隐忧。周三，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师曾表示，他对特斯拉能否继续增长保持怀疑。

以下为马斯克邮件全文：

主题：令人兴奋的目标

日期：2019年5月22日

全体员工：

截止昨天，我们本季度已经交付超过50000辆汽车的新订单。按目前的趋势发展，我们很有机会超越去年四季度创下的记录——交付90700辆汽车，从而让本季度成为特斯拉历史上交付/销售数量最高的季度。

为了达到这一成绩，我们需要保持每天出产1000辆Model 3的目标。多天来，Model 3生产系统几乎所有组件的日产量都超过1000件（深表祝贺），本周我们平均每天生产约900辆，离每周7000辆的目标只有大约10%的距离。

如果我们团结起来，努力奋进，我们能做到！

感谢大家的辛勤工作。

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关键词：特斯拉马斯克

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