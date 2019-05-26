“女魔头”回应批评：不后悔在苹果工作，已完成使命

苹果公司前零售主管安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）日前接受彭博社采访，讲述了她在苹果的经历，并对批评之声做了回应。

阿伦茨称，自己加入苹果的原因之一，就是有机会将苹果商店的体验“提升到一个新的水平”，并对周边社区产生更大的影响。她提到了苹果公司Today at Apple，认为这些项目旨在“帮助重新培养当前这代人”，这也是她决定为苹果工作的原因之一。

阿伦茨说，回顾她的任期，在世界各地的苹果零售店推出的重新设计是她的主要成绩之一，Today at Apple便是其中之一。

实际上阿伦茨曾不止一次对外界表示她对Apple Store零售店的定义，就是它不只是一个买东西的场所，而是“城镇广场”或聚会场所，融合在所在的社区当中。

当然，这种做法有批评之声，当被问及对Apple Store改革的批评时，阿伦茨说她对此并不在意。“我没有读过其中的任何一篇，都是假的”她说，“每个人都在努力寻找自己喜欢的故事而已”

阿伦茨认为，自己苹果工作期间“完成了使命”，因为苹果实现了5年计划目标。

她说，当她离开苹果时，客户保留率及忠诚度得分也达到了历史最高水平。阿伦茨坚称自己不后悔，（即便再来一次）也不会对自己的工作做出任何改变，只是希望自己行动能更快一点。

阿伦茨于4月中旬正式离开苹果，之后加入了Airbnb的董事会。她在苹果的职位已经由Deirdre O'Brien接任。这名来自奢侈品界的女性高管可说是苹果历史上最具争议的高管，人们将iPhone越来越高的售价归咎于她，认为是她造成了苹果今日的困局，这也是很多人不喜欢的她的原因之一。