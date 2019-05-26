中国通信标准化协会：会员相应权利不会因被美国BIS列入实体名单受到任何影响

5月24日，中国通信标准化协会（CCSA）就会员单位被美国商务部工业与安全局BIS（Bureau of Industry and Security）部门列入“实体名单”（Entity List）发表声明。

以下为声明全文：

近期，CCSA观察到有会员单位因被美国商务部工业与安全局BIS（Bureau of Industry and Security）部门列入Entity List，引发了一些标准和产业组织对会员单位权利的讨论。

CCSA对相关问题做如下说明：

CCSA是从事信息通信技术领域标准化活动的开放非营利性法人社会团体，任何会员只要遵守适用的法律与法规，其参与CCSA所有活动的权利，均受到协会章程的保障。

CCSA认为，作为一个开放的标准和产业组织，在会员遵守适用的法律与法规前提下，协会不应限制、暂停或者终止任何会员参与公开组织活动的权利。

基于上述原则，CCSA会员的相应权利不会因被美国BIS列入Entity List受到任何影响；所有会员（含被列入Entity List的会员）一同参与CCSA的开放标准活动，也不受影响。CCSA按照协会章程为所有成员提供服务，维护他们的合法权利。

中国通信标准化协会(英文译名为：China Communications Standards Association，缩写为：CCSA)是由会员单位自愿联合组织起来，开展信息通信技术领域标准化活动的开放非营利性法人社会团体。

协会的主要任务是为了更好地开展信息通信标准研究工作，把所有关心标准的会员单位组织起来，按照公平、公正、公开和协商一致原则组织开展信息通信标准化研究活动，支撑中国的信息通信产业，并与国际各大标准组织一起，为世界信息通信作出贡献。

协会采用单位会员制，广泛吸收有志于贡献信息通信产业标准的企业、单位、机构和组织等参加。

2019年5月24日