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苹果高管驳斥谷歌CEO"隐私变成奢侈品"批评"：不能接受

2019-5-28 11:34:16来源：网易科技作者：小小责编：懒猫/实习评论：

5月28日消息，据The Verge报道，苹果软件业务主管克雷格·费德里吉（Craig Federighi）日前表示，他不能接受“苹果正将隐私变成奢侈品”的批评。此前，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）曾间接对苹果提出这样的指责。

▲苹果软件业务主管克雷格·费德里吉（Craig Federighi）

几周前，皮查伊在《纽约时报》上发表专栏文章，称“隐私不能成为奢侈品，只提供给那些买得起高端产品和服务的人。”虽然他没有提到苹果的名字，但目标无疑就是苹果。费德里吉说，苹果希望向“所有可能的人”销售产品，并称苹果的产品“当然不只是奢侈品”。

这次口水仗的根源在于两家公司的商业模式不同：苹果通常直接向客户销售高价硬件，因此不需要收集太多有关硬件的数据。而谷歌为用户提供了大量免费服务，但主要通过在那些常常以用户数据为目标的服务上展示广告获利。皮查伊认为，为每个人提供保护隐私的服务至关重要。

费德里吉说，看到其他公司讨论隐私问题“令人感到欣慰”，但要改变这些公司依赖数据收集的商业行为依然任重道远。

对于在开发Siri等人工智能功能时选择不收集太多用户数据而让苹果落后的说法，费德里吉表示，在收集数据和构建强大AI新功能之间做出选择是一种“错误的权衡”。不收集用户太多数据构建这些功能有时会增加额外工作，但这是值得的。

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关键词：苹果谷歌

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