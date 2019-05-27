【WWDC 2019专访】IT之家对话20岁女孩刘月琦：编程无关性别，只要你想，就去做吧！

今年的苹果全球开发者大会（WWDC 2019）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，在此之前，苹果公布了2019年度WWDC学生奖学金名单，来自上海商学院的“幸运女孩”刘月琦就是其中一位。

今年苹果公司宣布WWDC 2019召开日期后，次日便向WWDC学生奖学金获得者发送通知邮件。同往年一样，获奖者可免费获得一张价值1599美元的WWDC门票和一年的苹果开发者计划会员资格，此外获奖者来回路费及食宿同样由苹果承担。

IT之家对WWDC学生奖学金获得者刘月琦进行了专访，和大家分享她的经历和见解。

一般来讲，许多大学阶段的学生接到苹果这样公司的邀请都会被其他的同学或者朋友被成为“大牛”、“大神”，刘月琦接受采访时表示：“当我早上起来收到苹果发来‘Congratulations’的邮件时，我非常的惊讶。这是我第二次提交WWDC奖学金的申请，第一次没有拿到是意料之中的事，而我这次第二次提交也是抱着试试水的想法，没有想到真的能够拿到350份奖学金中其中的一个名额。”



谈到这次获奖经历，刘月琦非常开心，她表示：“事实上因为没报太大期望，我并没有像其他人一样等到凌晨三点多，反而早早就去睡了。心情就是中大奖了的心情，那一个星期整个人也非常兴奋。我知道也许因为这个奖很多人会说我‘大神’、‘大牛’之类的，但我对自己有着非常清晰的认知，我其实并不像那些真正的程序员那样精通于编程，我只是充分运用我在社团中的所学所得来完成我自己构思的一个创意和想法。”

当谈起她的作品时，刘月琦很兴奋，“我的这款作品叫Orderly World。我们的日常生活中接触运用最频繁的便是数字和排序，这也是我们认识和接触世界万物变化规律的基础。排序有助于理解数的概念。我们在排序的过程中获得的按一定规律排列物体的经验，有助于理解数的顺序，形成对数的序列的概念。想来有些现在我们看来艰涩难懂的排序算法其实我们从小就开始接触了，但实际上，我们并没有获得序列的逻辑观念，而儿童真正需要的并不是教给他们排序的技能，而是充分地操作和尝试，并从中得到领悟的机会。因此我制作了这款Swift Playgroundbook来帮助儿童在游戏体验中获得一种逻辑经验，并逐渐建立起一种序列的逻辑观念。”

她补充道，“这个应用分为两个章节：1.第一个章节名为number in orde：用户可以看见从天而降的小球上随机显示的数字，用户只需按序点按消除即可。左边的代码区可以选择增序或降序，用户通过这个基础关来熟悉游戏的模式。而之后的关卡在第一关的基础上增加了奇偶、等差、等比排序，用户通过改变代码区的属性来改变游戏模式。通过不同的限制条件使小球的消除模式更加复杂多变，不仅考验用户的排序能力，要求用户对数字的敏感性和反应能力，还更加注重提高用户的专注度。

2.第二个章节名为draw in order，由两页组成：第一页用户按照顺序点击按钮，两点之间自动连成线段，用户按照顺序一笔画出图形。第二页是AR界面，在前一关2D演示的基础上进阶为AR效果，用户需要找到投出的节点模型并按序点击，节点之间连成一条线。神奇的是用户可以通过不同的角度来观察自己连成的立体图形，考察了用户的空间想象力和观察力。

对于我来说，我非常希望能设计出针对提高学习分析能力的一些软件。自从我进了大学，发现很多知识只能靠自己去自学，如果我们没有从小培养起一些基本的分析能力，例如：推理、想象、类比的能力，那么这个过程可能会异常艰辛。”

针对学习iOS平台开发遇到的难题，刘月琦表示，“学习开发的过程中遇到很多麻烦是非常正常的一件事，最让我烦恼的应该是使用Playgroundbook这个文件吧。因为我们平常开发App或者建立一些工程文件来练习都是使用Xcode这个开发工具，然而Playgroundbook的开发是有些不同之处的。首先，我们在开发的过程中要严格按照其中的文件目录的结构来整理我们的文件和资源。如果其中某一处弄错了，在iPad上就无法正常运行，非常麻烦。而代码的调试也是个难点，我们很难定位自己的代码是哪里出错了，调试也会浪费不少时间。但是幸亏有学长学姐们以及社团同学的帮助和研究使我们少走了许多弯路，也节省了时间。在我们遇到Bug迷茫无措时，他们把Playgroundbook的开发要点简洁直白的告诉我们，让我们可以进行调试，发现错误，把更多的精力放在完善自己的作品中。”

在计算机行业，女性角色往往比较少，并且对于代码的理解并不是特别透彻，上海商学院这一学生社团每年都有大量的学生获得WWDC学生奖学金，当被问及是什么样的机会让刘月琦加入这一社团时，刘月琦表示，“正好也是刚入大学校园对一切事物抱着好奇的心理，于是就报名参加了这个社团，也非常幸运的通过了考核。进了这个社团第一次听说WWDC这个比赛，然后大家一起朝着这个目标努力，真的很有我想象中那样的学习氛围。”

针对女生学习编程、写代码的问题，刘月琦称，“很早之前听说过女生不适合做开发，写程序，我觉得这是一种误解吧，我们俱乐部反而女生做开发的更多，也获得了不小的成果。我觉得这个行业无关性别吧，只要你想，就去做吧。”

马上WWDC就要来了，刘月琦表示，自己非常关注ARkit这一平台，“我们社团也紧跟潮流，大家都在研究如何更好的利用这些技术框架为产品增光添彩。就目前来说，iOS的生态是相当好的，就我们这些开发者而言，希望未来系统可以开放更多接口，提供更加方便的技术框架。”

当被问及自己未来的规划时，刘月琦表示，“未来打算考研吧，也不一定是软件开发方面的。其实对于我来说学习开发iOS相关应用是为了学习体验完成一个项目的过程，从想法的创建到产品的落实。我在这样的过程中学习与人沟通交流，尝试解决自己遇到的各种问题，查阅相关文档资料以及博客笔记等等这些都是我在课堂上接触不到的。我始终觉得开发这方面自己不过一个初学者，还是需要不断的积累和学习。”