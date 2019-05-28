OPPO Reno将迎新“橙”员：5月30日发布全新橙色版

IT之家5月28日消息 据OPPO官方消息，OPPO将于5月30日在香港发布夏日新品体验会，届时将为Reno系列带来全新“橙”员：OPPO Reno 橙色版。

OPPO Reno系列有标准版和10倍变焦版两个版本，共有极夜黑、星云紫、薄雾粉和雾海绿四种配色，目前尚不清楚这次的橙色版本将如何推出。



OPPO Reno 标准版搭载了6.4英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素超清双摄，超级夜景2.0，配置高通骁龙710处理器，支持VOOC 3.0快充，内置3765mAh容量电池，预装ColorOS 6系统。

售价方面，6GB+128GB版售价2999元，6GB+256GB版售价3299元，8GB+256GB版售价3599元。

OPPO Reno 10倍变焦版搭载了6.6英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素三摄，主镜头支持光学防抖，配置高通骁龙855处理器，内置4065mAh容量电池。摄像方面，OPPO Reno 10倍变焦版后置镜头采用4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头，最高支持60倍数码变焦，同时还采用了双OIS光学防抖，三重对焦。

售价方面，6GB+128GB版本3999元，6GB+256GB版本4499元，8GB+256GB版本4799元。