腾讯孙忠怀：围绕内容构建生态将成视频网站发展重心

5月28日下午消息，第七届中国网络视听大会于成都举办，在主题为“新时代的视听产业价值提升”的网络视听CEO峰会上，腾讯公司副总裁、企鹅影视首席执行官孙忠怀发表“守底线重创新践行视听平台新使命”演讲。

近年来，网络视听产业规模持续扩大，行业格局日益清晰，工业化标准建立视听产业发展繁荣，用户也不断走向成熟，用户更高的内容质量要求带来更多的自主化要求，对平台而言，责任也就更大。孙忠怀认为，视频平台应当以社会效益为先，坚守平台责任，构筑品质之作，传递正向价值。在内容上，要有所创新、品质过硬、立意高远。守正是根基、创新是源泉。

孙忠怀坦言，基于内容方面的巨大投入，几家视频网站一直是亏损的，因此，腾讯视频希望最大化地挖掘内容价值，在综音联动、剧漫联动与剧游联动等方面发力。“内容作为单独个体存在会显得单薄，不可持续，内容的生态化发展可以避免这种情况。”他认为，围绕内容构建生态将成为未来视频网站的一个发展重心。

谈及创新，5G是一个不容忽视的关键词。孙忠怀认为，5G全新技术将为视频带来飞跃性质变。基础设施方面，高速视频将更新人们对于医疗等基础行业的固有认知，娱乐消费场景也将进一步更新，5G还会推动内容的升级迭代。因此，视听平台需要主动提升自我能力，以促进行业的全面健康可持续发展。“我自己感觉我们的储备还是不够的”。孙忠怀说。