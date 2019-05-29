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日媒：索尼明年将推出折叠手机Xperia F 5G版

2019-5-29 7:50:58来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家5月29日消息 据日媒消息，有消息人士表示索尼正在和三星洽商下一代OLED屏幕的采购问题，屏幕比例 21:18，该屏幕将用于Xperia F 5G版。

据了解，索尼Xperia F 5G版将于2020年与PS5一同发布。消息人士指出，“F”代表的是“ Foldable”，加上21:18比例相当于两个21:9比例的屏幕，这就意味着Xperia F 5G将会是可折叠手机。消息还指出，索尼明年也许还会推出尺寸更小的Xperia 2等新手机。

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关键词：索尼可折叠Xperia F5G

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