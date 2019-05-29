美国FCC结束第二次5G毫米波频谱拍卖，筹集27亿美元

美国联邦通信委员会(FCC)周二宣布，24 GHz频段的102号频段竞标成功，这是第二次5G毫米波频谱拍卖，涉及28ghz频段的Auction 101于今年早些时候结束。

FCC主席Ajit Pai在一份声明中说:“美国在5G领域的领导地位意味着为下一代无线连接部署更多的无线电波。”“我们国家前两次高频段、灵活的移动频谱拍卖的成功结束是关键的一步。通过提供更多频谱，我们将确保美国消费者获得5G创新将带来的实质性好处，并将扩大美国在5G领域的领导地位。”

24 GHz频段和28 GHz频段的Spectrum Frontiers拍卖行的总成交额超过27亿美元。根据联邦通信委员会的数据，总共有55名申请人有资格投标，中标的竞标者获得了5869张牌照。

具体来说，拍卖101以总成交额702,572,410美元结束，而拍卖102，包括更多的全国市场，共筹得2,024,268,941美元。

FCC还没有公布中标者的名字。

该机构表示，将在几天内发布一份公开通知，提供详细的拍卖结果，并通知102名中标竞标者付款截止日期、提交长篇申请以及其他拍卖后程序。公告也将很快公布，宣布28 GHz拍卖的详细结果，在拍卖结束102之前一直未公开。

今年晚些时候还有一场毫米波拍卖会。103号拍卖包括最高的37、39和47 GHz频段，这将是美国历史上最大的一次频谱拍卖，最高出价3400兆赫。