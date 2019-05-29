华为副总裁郑叶来：普惠AI，数权要像物权一样被尊重

C114讯 5月29日消息，在5月27日举办2019数博会“人工智能：AI赋能 引领未来”高端对话会议中国，华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来发表《数据+AI，激发新的潜能》的主题演讲，他表示，人工智能的追求是普惠AI，让人工智能高而不贵，其次他认为，在信息化高速发展的今天，数权要像物权一样被尊重。

人工智能作为一种通用技术，和信息化还有很大区别，不仅仅是提升效率，而是改变生产结构，极大提升生产率，促发产能的产业变革设计所有产业。郑叶来表示，人工智能的追求在于普惠AI，让人工智能高而不贵。有专家统计，在过去2年，整个人工智能的行业投资在下降，郑叶来认为，投资下降是加速产业落地的开始，这是一个非常有意义的曲线。

华为通过终端、AIT和云等来连接数以百计的服务，郑叶来表示，我们希望以人为中心发展AI，以内容信息服务，通过提升跨设备、跨场景，从整个多场景无缝连接，让AI更好的服务。

过去人和人产生数据，未来人与机器的交互会产生更大的数据，针对这一现象，数据主权的归属与AI的产权问题不容忽视。目前，对数字世界的数权理解和管理才刚刚开始，最早的法则已经不适用于多场景下贡献程度不同的情况，郑叶来表示，数权一定要跟物权一样被尊重，作为AI 的基础之一的数据，必须被合法、合规尊重，这其中最重要的是服务方要有明确的边界意识，对用户的数据保持清晰边界与足够的敬畏，总的是基于大家的契约精神，这种场景下应该是谁的，否则无解。

最后，郑叶来表示，做黑土地，首先土地是黑土地，我们的边界非常清楚，华为做的所有工作就是让土地更肥沃一点。