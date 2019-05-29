SD存储卡协会官网成员名单重新出现“华为公司”名字

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IT之家5月29日消息 今日，SD存储卡协会官网成员名单中，重新出现了“华为公司”的名字。
上周，华为已被从SD协会的成员名单中删除。该组织为SD和microSD卡中的技术设定标准。
彼时，除了SD协会，国际固态技术协会（JEDEC）也表示，已经遵从美国商务部对华为公司发出的禁令，对华为及其子公司停止他们参与JEDEC的所有活动，直到美国政府停止华为的禁令。
截至发稿时，华为还未对恢复成员名单做出评论。
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