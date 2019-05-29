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最高618元、无门槛使用：京东618必领京喜红包0点开抢

2019-5-29 17:31:52来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

IT之家5月29日消息 京东2019年618年中大促【京喜红包】将于5月30日0点正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包，京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包

• 什么是京喜红包

京喜红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：5月30日00:00~6月20日23:59

红包使用时间：5月30日00:00~6月21日23:59（过期红包失效

• 京喜红包面额

随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包。

• 京东618福利放送

会场优惠力度
主会场连续签到，得30元全品券
白条券49-2元券、还信用卡1000-5元券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券

• 京东618年中大促【京喜红包】：点此领红包

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关键词：京东京喜红包618

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