最高618元、无门槛使用：京东618必领京喜红包0点开抢

IT之家5月29日消息 京东2019年618年中大促【京喜红包】将于5月30日0点正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包，京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包。

• 什么是京喜红包

京喜红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：5月30日00:00~6月20日23:59

红包使用时间：5月30日00:00~6月21日23:59（过期红包失效）

• 京喜红包面额

随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包。

• 京东618福利放送

会场 优惠力度 主会场 连续签到，得30元全品券 白条券 49-2元券、还信用卡1000-5元券 城市接力 每个城市瓜分100万现金 PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券 京豆兑换 105-5/160-7/300-12全品券 手机 0/10/14/20点，领4980-618券 耳机音响 499-150、299-100、99-20券



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