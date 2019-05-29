最高618元、无门槛使用：京东618必领京喜红包0点开抢

IT之家5月29日消息 京东2019年618年中大促【京喜红包】将于5月30日0点正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包，京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包。
• 什么是京喜红包
京喜红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。
• 活动时间
红包领取时间：5月30日00:00~6月20日23:59
红包使用时间：5月30日00:00~6月21日23:59（过期红包失效）
• 京喜红包面额
随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额红包。
• 京东618福利放送
|会场
|优惠力度
|主会场
|连续签到，得30元全品券
|白条券
|49-2元券、还信用卡1000-5元券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
• 京东618年中大促【京喜红包】：点此领红包