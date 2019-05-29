魅族16Xs已知信息汇总：多彩机身+超广角三摄

IT之家5月29日消息 魅族将于明天（5月30日）举行新品发布会，届时将会发布旗下新机16Xs，作为魅族16系列的一款机型，该机定价将更加亲民。目前关于该机的诸多信息已经曝光，IT之家在这里为大家汇总了一下。

外观方面，魅族16Xs将采用和16S同款的无刘海对称全面屏，屏幕尺寸为6.2英寸，像素为1080*2232。背面也和16s差不多，但是将双摄像头升级为了三摄。

根据此前知名爆料网站slashleaks爆出的魅族16Xs多彩塑料外壳照片显示，魅族16Xs采用有机玻璃（一种塑料）作为新的后盖制作工艺，相比玻璃材质，其可靠性更高，同时具备极强的柔韧性，即使高处跌落也不会碎。据悉，该机将会有黑色、渐变蓝和珊瑚色三种颜色。

另外，根据魅族官方的爆料，魅族16Xs机身重量只有165g，魅族称其为“165g of BALANCE”，机身厚度也只有8.35毫米。同时，虽然机身非常轻薄，但根据官方放出的海报显示，魅族16Xs依然将拥有超大容量的电池，据悉其容量达到了3900mAh，同时支持18W快充。

性能配置方面，根据此前的跑分显示，魅族16Xs应该会搭载骁龙675处理器，配备6GB运存，提供64GB和128GB的机身储存，支持NFC功能，保留了3.5mm耳机接口。此外，魅族16Xs还将搭载和16S同款的Super mTouch屏幕指纹识别系统，支持0.2秒闪电识别。

拍照方面，此次魅族16Xs将搭载后置4800万像素三摄，三颗镜头像素分别为4800万、800万和500万，其中一颗具备超广角拍照能力，从此前魅族工程师放出的图片来看，广角照片不会产生畸变。

魅族在此前的邀请函中，着重提到了真我、潮流和平衡等概念，相信魅族16Xs将有着很不一般的产品理念，IT之家将对明天的发布会进行现场直播，不妨期待一下。