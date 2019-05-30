京东5.30领券指南：签到领30元全品券，耳机音响预热狂促

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|会场
|优惠力度
|主会场
|连续签到，得30元全品券
|白条券
|49-2元券、还信用卡1000-5元券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|苹果
|iPad Pro定金100抵1000
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减400元
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16Xs 30日新品发布
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