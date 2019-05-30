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京东5.30领券指南：签到领30元全品券，耳机音响预热狂促

2019-5-30 8:58:43来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东【618狂促】现全面进入预热期，各家厂商都已开启诚意大促，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，年中清空一波购物车：

• 京东618【京喜红包】可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包

会场优惠力度
主会场连续签到，得30元全品券
白条券49-2元券、还信用卡1000-5元券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券

618京东特惠指南，好价新低：

厂商大促活动
苹果iPad Pro定金100抵1000
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减400元
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族魅族16Xs 30日新品发布

好价单品：

京东漫步者 TWS5 真无线蓝牙耳机6月1日可使用150元优惠券349元直达链接


京东QCY T3 真无线蓝牙耳机10元定金209元直达链接

京东Redmi K20 Pro 6GB+128GB2599元直达链接

京东Redmi K20 6GB+128GB2099元直达链接

京东iPad mini 5 2019款（64G WLAN版）金色定金30元抵350元到手价2599元直达链接京东iPad mini 5 2019款（256G WLAN版）银色定金30元抵350元到手价3668元直达链接
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